Среди Киева нашли "гетто для кондиционеров" — такое увидишь не каждый день (видео)

Некоторые украинцы считают решение застройщика вполне логичным

Во время прогулки в Киеве, на Оболони, мужчина обратил внимание на необычное архитектурное решение одной из новостроек — на каждом этаже, на каждом общем балконе размещено несколько внешних блоков кондиционеров. Его реакция была достаточно эмоциональной: он добавил, что впервые видит подобное.

Такое видео опубликовали в местном Telegram-канале.

Удивление украинца быстро обсудили в соцсетях. Некоторые пользователи подчеркнули, что это – частая практика в новостройках и что так выглядит более опрятно. "Лучше так, чем по всему фасаду", — отметил один. Другой поддержал такое мнение.

Что пишут под видео

Многие пользователи стали в защиту решения застройщика. Один объяснил: "Это — не балконы, а специальные секции между этажами, где и предусмотрена установка кондиционеров". Другой добавил: "При строительстве заложили трассы на общий балкон – лучше, чем хаотично под окнами сопли висят".

Что пишут под видео

В то же время, были и критические замечания. Один пользователь заметил, что скопление внешних блоков рядом — не лучше с точки зрения эффективности: "Все эти внешние блоки будут греть друг друга, и это — неэффективно".

Другой добавил: "Идея неплохая, но у кого окна близки к общему балкону — будут страдать от лишнего шума и чрезмерного тепла за окном летом".

Что пишут под видео

Некоторые иронизировали: "Теперь понятно, кого винить в отключениях электричества этим летом". Один украинец отметил, что было бы лучше сразу предусмотреть централизованную систему кондиционирования, однако и такое техническое решение выглядит благоустроенно — "лучше, чем у 90% домов".

Что пишут под видео

Несмотря на разные мнения, большинство согласилось, что это — компромиссное, но практическое решение для многоэтажного дома.

Ранее "Телеграф" сообщал, что цены на новостройки в Киеве могут резко возрасти.