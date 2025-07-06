Людина-павук тепер у Дніпрі? В мережі завірусилося курйозне відео з небезпечними розвагами

Думка користувачів розділилась

У мережі завірусилось курйозне відео з Дніпра. На ролику чоловік виліз з вікна багатоповерхівки та позував. Користувачі вже почали називати його Людиною-павуком.

Відповідне відео поширюють у мережі. Зауважимо, що коли саме сталась подія не відомо.

"Вміють же люди розважатися", — йдеться у підписі під відео.

На ролику видно, як чоловік виліз з вікна верхнього поверху багатоповерхівки, тримаючись за чиюсь руку. Цікаво, що герой відео був лише в спідній білизні — трусах. Кілька секунд він позував приймаючи різні пози, а потім заліз назад.

Зауважимо, що такі розваги смертельно небезпечні. Адже падіння з великої висоти може спричини миттєву смерть або важкі травми. Повторювати те, що показано на відео заборонено.

У коментарях думка користувачів розділилась. Хтось жартував і писав, що у Дніпрі з'явився свій Людина-павук, а хтось наголошував на небезпечності таких розваг. Були і ті, хто просто жартували чи навпаки — матюкались. Серед жартів були і про те, що це коханець ховається від чоловіка, і про те, що герой відео просто забув, що в цій квартирі немає балкона.

Нагадаємо, що нещодавно у Дніпрі в річці побачили козулю. Тварина перепливла з лівого берега на правий, аби дістатись до лісопарку. Це відео вже завірусилось у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що курйозну ситуацію зафіксували і в Одесі. Адже там помітили жінку в "гарячому" головному уборі.