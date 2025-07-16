Не лише чутки про проституцію: чим відомий легендарний бар, який зносять у Києві

Заклад закрили кілька років тому

У Києві на вулиці Острозьких розпочали розбирати нічний клуб Shooters. Заклад позиціонував себе як бар, проте неформально серед городян він обговорювався як місце, де процвітає проституція та розпуста.

На це звернув увагу київський дігер, гід та історик Кирило Степанець. У своєму telegram-каналі він оприлюднив знімок з місця роботи з деконструкції закладу.

"Легендарний заклад, який працював цілодобово, що породжувало чутки про проституцію тощо. Позиціонувався як коктейль-бар.", — написав він.

Shooters зносять

Місцеві жителі у коментарях до запису зазначили, що через ці легенди заклад отримав у побуті зовсім іншу назву.

Коментарі до запису

Втім у ЗМІ про нього згадок було небагато. Найгучніший епізод стався 2017 року, коли там через бійку відвідувачів 26-річний киянин загинув від руки 28-річного уродженця Сумської області. Загиблий демонстративно чіплявся до дівчини, з якою прийшов "боксер", за що отримав удар по обличчю та помер до прибуття лікарів.

"Судово-медична експертиза встановила, що смерть потерпілого настала внаслідок черепно-мозкової травми з переломом кісток черепа внаслідок удару в лобово-скроневу ділянку голови", — йшлося у висновках судмедекспертизи.

Судовий розгляд завершився лише 2024 року, коли вбивцю засудили до 10 років ув’язнення. Сам "Шутерс" припинив роботу у 2020 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві є вулиця з безглуздою назвою. Однак вона має цілком логічне пояснення.