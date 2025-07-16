Його намагалися перейменувати, але жителі відстояли історичну назву: чому Чоколівка у Києві так називається

Цей район Києва пройшов шлях від невеликого робочого селища до сучасного міського району, зберігши при цьому історичну назву та унікальну атмосферу

Чоколівка — один із найколоритніших районів Києва з багатою історією, коріння якої сягає початку XX століття. Розташований у північній частині Солом’янського району, цей мікрорайон досі зберігає пам’ять про свого засновника.

"Телеграф" розповість про нього детальніше. Адже тут переплітаються долі робітників початку XX століття, які прагнули кращих умов життя, та сучасних киян, які продовжують жити та працювати на Чоколівці.

Від робітничого селища до міського району

Історія Чоколівки почалася в 1901 році, коли група робітників заводу "Гретер і Кріванек" за підтримки впливового голосного міської думи Миколи Чоколова змогла придбати ділянку землі для будівництва власного житла. До цього територія належала писареві Микільсько-Борщагівської волості.

Микола Іванович Чоколов був помітною фігурою в громадському житті Києва кінця XIX — початку XX століття. Його участь у створенні робітничого селища виявилася настільки значущою, що вдячні жителі увічнили його ім’я у назві свого району.

Микола Іванович Чоколов

Спочатку Чоколівка формувалася як селище для залізничників та заводських робітників, які прагнули покращити свої житлові умови. Вже в 1918 році селище було відзначено на німецькій топографічній карті, а в 1925 році отримало офіційний статус селища міського типу. Значною віхою в історії району став 1930 рік, коли Чоколівка офіційно увійшла до Києва. Незважаючи на спроби радянської влади перейменувати територію на "Первомайський масив", місцеві жителі зберегли історичну назву.

Чоколівка, стара забудова

Архітектурна спадщина

Після Другої світової війни район пережив період активного розвитку. Тут з’явилися перші багатоповерхові житлові будинки у стилі "хрущовок", багато з яких були прикрашені оригінальними глазурованими керамічними елементами. Сьогодні ці деталі вважаються цінною архітектурною спадщиною середини ХХ століття.

Панорама Чоколівки, 1960 рік

У 1970-80 роки майже всі старі будівлі були знесені, поступившись місцем сучасної житлової та промислової інфраструктури. Цей період кардинально змінив вигляд району, надавши йому сучасного вигляду.

Сучасна Чоколівка

Сьогодні Чоколівка розташовується у північній частині Солом’янського району, між залізничними коліями Київ-Фастів та Проспектом Повітряних Сил. Район межує із Жулянами та знаходиться в безпосередній близькості від аеропорту "Київ" (Жуляни).

Основними транспортними артеріями району є Чоколівський бульвар та вулиця Аеродромна. Для мешканців забезпечено зручний доступ до метрополітену – найближча станція "Шулявська" знаходиться в пішій доступності.

Спадщина імені

Чоколівка залишається унікальним прикладом того, як історична пам’ять зберігається у міській топоніміці. Ім’я Миколи Чоколова, який підтримав створення робітничого селища понад сто років тому, досі живе в назві району.

Сьогодні Чоколівка успішно поєднує історичні традиції із сучасними потребами городян, залишаючись важливою частиною міської структури української столиці. Район продовжує розвиватися, зберігаючи при цьому свою унікальну ідентичність і зв'язок із багатим минулим.

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