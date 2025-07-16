Не только слухи о проституции: чем известен легендарный бар, который сносят в Киеве

Заведение закрыли несколько лет назад

В Киеве на улице Острожских начали разбирать ночной клуб Shooters. Заведение позиционировало себя как бар, однако неформально среди горожан оно обсуждалось как место, где процветает проституция и разврат.

На это обратил внимание киевский диггер, гид и историк Кирилл Степанец. В своем telegram-канале он обнародовал снимок с места работ по деконструкции заведения.

"Легендарное заведение, работавшее круглосуточно, что порождало слухи о проституции и т.д. Позиционировался как коктейль-бар", — написал он.

Shooters сносят

Местные жители в комментариях к записи отметили, что из-за этих легенд заведение получило в быту совсем другое название.

Комментарии к записи

На удивление в СМИ о нем упоминаний было немного. Самый громкий эпизод произошел в 2017 году, когда там из-за драки посетителей 26-летний киевлянин погиб от руки 28-летнего уроженца Сумской области. Погибший демонстративно приставал к девушке, с которой пришел "боксер", за что получил удар по лицу и скончался до прибытия врачей.

"Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила в результате черепно-мозговой травмы с переломом костей черепа в результате удара в лобно-височный участок головы", — говорилось в выводах судмедэкспертизы.

Судебное разбирательство завершилось лишь в 2024 году, когда убийцу приговорили к 10 годам тюремного заключения. Сам "Шутерс" прекратил работу в 2020 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве есть улица с бессмысленным названием. Однако она имеет вполне логическое объяснение.