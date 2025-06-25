У Києві є вулиця з безглуздою назвою: де вона знаходиться (карта)

Тут знаходиться одне з найбільших кладовищ столиці

У Деснянському районі Києва є вулиця з доволі промовистою назвою — Крайня. І хоча вона не звучить як щось фруктове чи романтичне, її назва має цілком логічне пояснення.

"Телеграф" розповідає, де шукати цю вулицю, що на ній є і чому вона так називається.

Чому вулиця має таку назву

Назву вулиця отримала у 1957 році — і все через своє розташування. Вона проходила по краю старого села Вигурівщина, яке згодом стало частиною Троєщини. Тобто фактично Крайня і була "крайньою" — на межі міста та сільської забудови.

Спочатку вулиця мала робочу назву Нова, але з розвитком міста отримала теперішню.

Де вона знаходиться

Крайня простягається у Деснянському районі Києва, від вулиці Братиславської до Меліоративної. Вона проходить поруч з Лісовим масивом, а далі зливається з промзоною та приватним сектором.

Це змішаний район: є і старі п’ятиповерхівки, і нові ЖК, і навіть великі промислові об’єкти. Але головне — атмосфера "околиці", яка досі відчувається у деяких дворах та провулках.

Чим вона відома

На Крайній знаходиться Лісове кладовище — одне з найбільших у Києві, де поховані військові, діячі науки, мистецтва та містяни.

Також неподалік розташований Банкнотно-монетний двір НБУ. Там виготовляють українські гроші: купюри, монети та навіть ордени.

Окрім цього, вулиця слугує важливою транспортною артерією для району.

Вулиця на околиці Києві

Як дістатися

Найзручніше — доїхати до станції метро "Лісова", а звідти вже пішки або маршруткою.

Також сюди можна доїхати:

Автобусами № 33, 79, 101, 113 — зупинки поблизу вул. Крайня.

Маршрутками № 529, 581, 582 — зупинка "вул. Крайня" або "Лісове кладовище".

Тролейбусами з пересадкою на Братиславській чи Лісовій.

На карті це доволі довга вулиця — проходить крізь декілька житлових масивів і завершується на межі Києва.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві є вулиця, названа на честь екзотичного фрукта. Де вона знаходиться та чим відома?