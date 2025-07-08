Власник розбитого у Києві Bentley Bentayga не отримає €300 тис. компенсації. Стало відомо, чому

З’ясувалися нові деталі п’яної ДТП у Києві на елітному авто

Суперлюксова Bentley Bentayga прославилася на всю Україну після резонансної ДТП у Києві. Власник так радів покупці, що розбив її того ж дня. Тепер стало відомо, що він не зможе отримати компенсацію, оскільки машина не застрахована.

Про це свідчать дані відповідної бази. У ній не зареєстрований страховий поліс із зазначеними номерами.

Нагадаємо, нова суперлюксова Bentley Bentayga не прожила у Києві й дня. 6 липня двоє чоловіків вирішили обмити дорогу покупку у пляжному клубі Mayachok.

Святкування вдалося на славу, бо, за словами очевидця, чоловіки сіли за кермо, попередньо в стані дуже сильного алкогольного сп’яніння.

Водій, зазначає інформатор, не впорався з керуванням, зніс трухляве дерево та перекинувся. На щастя, всі в салоні відбулися подряпинами. Водій, як стверджується, навіть не зрозумів, що трапилося, видавши фразу "А хто був за кермом?" Вижив і собачка, але втік через стрес. Чого не скажеш про автомобіль — на ньому не залишилося живого місця.

Тим часом новий власник, судячи з усього, не встиг оформити страховку. Як з'ясував "Телеграф", автоцивілки на цей номер у базі немає, а отже, найімовірніше, немає і КАСКО.

Раніше ми повідомляли, що стало відомо ім’я нещасливого власника авто, а також його товариша, який був разом із ним у машині під час ДТП. Собачку, який втік через сильний переляк, розшукують досі.