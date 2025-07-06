"Обмили": у Києві суперлюксову Bentley Bentayga розбили у мотлох через день після купівлі (фото)

Святкування вдалося на славу

Нова суперлюксова Bentley Bentayga не прожила у Києві й дня. Власник так радів покупці, що розбив її через день після покупки.

Про це "Телеграфу" розповіли очевидці. Пригода сталася в ніч проти 6 липня на Жуковому Острові між 11 та 12 годинами.

Двоє чоловіків, зі слів наших співрозмовників, нібито "обмивали" дорогу покупку та вирішили відзначити це у пляжному клубі Mayachok.

Ілюстрація. Фото зі сторінки пляжного клубу Mayachok.

Святкування, судячи з усього, вдалося на славу, бо, за словами очевидця, чоловіки сіли за кермо, попередньо, в стані дуже сильного алкогольного сп’яніння. Разом з ними в машині знаходилися дівчата та собачка. Поїздка у нетверезому стані тривала недовго і закінчилася в кюветі.

Водій, зазначає інформатор, не впорався з керуванням, зніс трухляве дерево та перекинувся. На щастя, всі в салоні виявилися в порядку і відбулися подряпинами. Водій, як стверджується, навіть не зрозумів, що трапилося, видавши фразу "А хто був за кермом?" Вижив і собачка, але втік через стрес.

Чого не скажеш про автомобіль — на ньому не залишилося живого місця. І це лише через день після реєстрації.

Bentley bentayga розбили у Києві

Bentley bentayga розбили у Києві

Bentley bentayga розбили у Києві

Bentley bentayga розбили у Києві

Bentley bentayga розбили у Києві

Bentley bentayga розбили у Києві

Реєстрація, до речі, настільки свіжа, що держномір навіть ще не б'ється по базах.

Щоб краще усвідомити масштаб втрат, розповімо, що це був за автомобіль.

Bentley Bentayga — середньорозмірний кросовер сегменту "суперлюкс", що випускається британською компанією Bentley Motors з 2015 року.

Bentley Bentayga (Wikimedia)

Вартість нового такого авто стартує в Україні від 17 мільйонів гривень за базову комплектацію.

Технічні характеристики:

Bentayga має адаптивну пневмопідвіску та постійний повний привід на основі диференціалу Torsen.

Оснащений шестилітровим твінтурбобензиновим 12-циліндровим двигуном з W-конфігурацією.

Всю потужність двигуна передає 8-ступінчаста автоматична коробка передач ZF з вісьмома режимами руху, причому 60% потужності отримують задні колеса, а 40% передні.

Максимальна швидкість автомобіля обмежена 301 км/год, а розгін до 100 км/год автомобіль робить за 4,1 секунди, при цьому середня витрата палива Bentayga — близько 12,8 літрів/100 км.

Інтер’єр автомобіля представлений оформленням зі шкіри та дерева у класичному стилі Bentley. Bentayga має активний круїз-контроль, проєкційний дисплей, інфрачервону камеру, аудіосистему Naim for Bentley, систему нічного бачення, систему утримання смуги руху, знімний сенсорний пульт для задніх пасажирів та багато іншого, характерне для автомобіля такого рівня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як до України намагалися завезти перший Lamborghini Gallardo.