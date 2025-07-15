У поліції прокоментували епічну ДТП у Києві з Bentley Bentayga: її купили за день до аварії (фото)
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Аварію підтвердили у поліції
Аварію з суперлюксовою Bentley Bentayga, яку розбили у Києві через день після покупки, прокоментували у поліції. Там розкрили деякі деталі та підтвердили сам факт події.
Про це йдеться в офіційній відповіді "Телеграфу" від Департаменту патрульної поліції Києва. За даними правоохоронців, ДТП сталося 5 липня на вулиці Лютнева, 58.
Під час неї водій Бентлі Бентайга з номерним знаком КІ5000НК здійснив наїзд на перешкоду. Тут варто відзначити, що очевидці розповідали нам, що йдеться про трухляве дерево на узбіччі.
При цьому, як зазначають у поліції, внаслідок аварії було травмовано громадян.
"Оформленням ДТП проводили працівники слідчої групи з документування злочинів у сфері транспорту у місті Києві. Надалі всі матеріали були направлені до СВ Голосіївського УП ГУНП у Києві за місцем правопорушення", — йдеться у відповіді правоохоронців.
Нагадаємо, що за даними співрозмовників "Телеграфу", аварія сталася після того, як двоє чоловіків, нібито "обмили" дорогу покупку у пляжному клубі Mayachok. Вони сіли за кермо, попередньо в стані дуже сильного алкогольного сп’яніння. Разом з ними в машині знаходилися дівчата та собачка. Поїздка у нетверезому стані тривала недовго і закінчилася в яру. На щастя, обійшлося без трагедії, але дорогий автомобіль був розбитий у мотлох.
Усі подробиці резонансної аварії, а також інформацію про водія та пасажира можна дізнатися у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Епічна аварія з Bentley Bentayga в Україні 2025 року: хто, де і як знищив авто".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як до України намагалися завезти перший Lamborghini Gallardo.