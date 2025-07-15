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У поліції прокоментували епічну ДТП у Києві з Bentley Bentayga: її купили за день до аварії (фото)

Автор
Денис Подставной
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Автор
Бентлі Бентайга
Бентлі Бентайга. Фото Колаж "Телеграфу"

Аварію підтвердили у поліції

Аварію з суперлюксовою Bentley Bentayga, яку розбили у Києві через день після покупки, прокоментували у поліції. Там розкрили деякі деталі та підтвердили сам факт події.

Про це йдеться в офіційній відповіді "Телеграфу" від Департаменту патрульної поліції Києва. За даними правоохоронців, ДТП сталося 5 липня на вулиці Лютнева, 58.

Аварія, Бентлі
Приблизне місце аварії

Під час неї водій Бентлі Бентайга з номерним знаком КІ5000НК здійснив наїзд на перешкоду. Тут варто відзначити, що очевидці розповідали нам, що йдеться про трухляве дерево на узбіччі.

Bentley Bentayga ДТП
Бентлі після аварії

При цьому, як зазначають у поліції, внаслідок аварії було травмовано громадян.

"Оформленням ДТП проводили працівники слідчої групи з документування злочинів у сфері транспорту у місті Києві. Надалі всі матеріали були направлені до СВ Голосіївського УП ГУНП у Києві за місцем правопорушення", — йдеться у відповіді правоохоронців.

Бентлі, аварія
Відповідь поліції "Телеграфу"

Нагадаємо, що за даними співрозмовників "Телеграфу", аварія сталася після того, як двоє чоловіків, нібито "обмили" дорогу покупку у пляжному клубі Mayachok. Вони сіли за кермо, попередньо в стані дуже сильного алкогольного сп’яніння. Разом з ними в машині знаходилися дівчата та собачка. Поїздка у нетверезому стані тривала недовго і закінчилася в яру. На щастя, обійшлося без трагедії, але дорогий автомобіль був розбитий у мотлох.

Bentley Bentayga розбилася
Колесо Bentley
Bentley Bentayga ДТП
Бентлі після аварії
Бентлі Бентайга, аварія у Києві
Бентлі у Києві потрапила у ДТП
Bentley потрапила у ДТП
Нову Бентлі евакуювали після аварії

Усі подробиці резонансної аварії, а також інформацію про водія та пасажира можна дізнатися у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Епічна аварія з Bentley Bentayga в Україні 2025 року: хто, де і як знищив авто".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як до України намагалися завезти перший Lamborghini Gallardo.

Теги:
#Київ #ДТП #Bentley #Аварія #Бентлі