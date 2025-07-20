Привиди та моторошні звуки ночами: які містичні таємниці приховує київський замок "Річарда" (фото)

Ця будова оповита лякаючими легендами та міфами

Багато київських будівель мають унікальну історію, яка сягає своїм корінням у далеке минуле. Такі будови з часом набувають ореол таємничості та загадковості.

Не винятком став і знаменитий столичний "Замок Річарда — Левове серце", який був побудований на початку XX століття в стилі англійської готики. Будинок у вигляді старовинного замку прикрашають вежі, зубчасті перила і різноманітні шпилі, які вражають своєю монументальністю.

З цією незвичайною будовою пов'язано кілька моторошних легенд, про які читачам і вирішила сьогодні розповісти редакція "Телеграфу".

Монументальний фасад замку "Річарда"

Замок "Річарда — Левове серце" — це справжня архітектурна перлина початку XX століття і опоетизована назва будинку №15, розташованого в мальовничому місці — на Андріївському узвозі біля підніжжя гори Уздихальниці.

Цю величну будову було названо на честь англійського короля Річарда I Левине Серце, який став героєм легендарного роману Вальтера Скотта "Айвенго".

Замок "Річарда" у Києві

Цікаво, що до будинку ведуть два входи: бетонні сходи з двору та дерев’яні з вулиці. Його незвичайні фасади прикрашені архітектурними елементами, характерними для середньовічних замків. Тут можна побачити різні типи веж, зубчасті стіни, незвичайну ліпнину, шпилі та металеві флюгери.

Вид замку вражає своїм фасадом та в усі часи приковує до себе пильну увагу громадськості.

Будівництво замку "Річарда" та пов’язані з цим легенди

Замок "Річарда" у 1910 році

Замок побудували в 1902-1904 роках, проте досі не відомо, хто саме був автором цього будинку. За легендою підрядник Дмитро Орлов просто вкрав проєкт замку — в його основу покладено вигляд фасаду будинку Міністерства внутрішніх справ у Санкт-Петербурзі, який створив академік архітектури Марфельд.

Орлов був досить скупою людиною і таким чином вирішив заощадити — він просто "сплагіатив" чужий проект, який був опублікований раніше і знаходився у відкритому доступі.

Будівництво замку розпочалося 1902 року в таємниці від міської влади, і Орлов активно роздавав поліцейським хабарі, щоб ті заплющували очі на зведення будівлі за вкраденим проєктом.

На кінцевому етапі будівництва наполовину побудований будинок сильно постраждав від потужної пожежі, причини виникнення якої так і не вдалося встановити.

Через це будівництво затягнулося і було завершено лише наприкінці 1904 року.

Проект Марфельда

За час будівництва Дмитро Орлов загруз у величезних боргах і, щоб видертися з "ями", забудовник взяв у Київському кредитному товаристві позику на 36 років і здав квартири в оренду.

Будинок почали активно заселяти люди, проте вже тоді замок почав обростати легендами — тут, нібито, ночами було чути кроки в коридорах, а в закутках лунали дивні звуки.

Художник Дмитро Філатов. Фото: arts.in.ua

У 1911 році Дмитра Орлова застрелили за нез'ясованих обставин. За деякими відомостями, він виграв тендер і почав будувати частину залізничного полотна, проте з настанням кризи все зупинилося і робітники залишилися без грошей. Саме через це розлючені будівельники, нібито, застрелили Орлова.

Після загибелі забудовника в нього залишилася дружина та п'ятеро дітей. Через величезні борги вдова продає будинок і з'їжджає, а замок починають оповивати містичні чутки і переслідувати погана слава.

Жахливі звуки та привиди

Містичний та таємничий замок "Річарда"

Після смерті Орлова та продажу замку його вдовою тут постійно змінювалися мешканці — людей лякали моторошні завивання, що розносили по окрузі при кожній грозі. Постояльці чули тут стогін, плач дітей та загадкові кроки.

Будинок постійно перепродували і жодні господарі не могли затриматися в ньому надовго.

Завивання, які регулярно долинали з труб замку "Річарда" довгий час виснажували всю вулицю, і зрештою історик Степан Васильович Голубєв вирішив самотужки дослідити будинок і знайти джерело цього моторошного виття.

Як виявилося, в одному з димоходів Голубєв виявив яєчну шкаралупу, яка резонуючи створювала страхітливі звуки. За легендою, таким чином підрядники вирішили помститися жадібному підряднику, який не сплатив їм усю суму за будівництво замку.

Замок у всі часи виглядав просто неймовірно

Містичні історії, якими славився замок, приваблювали творчих особистостей — скульпторів, художників і музикантів. Орендував тут приміщення під майстерню і відомий художник Федір Балавенський, який разом зі своїми учнями створював точні копії славнозвісних химер паризького собору Нотр-Дам-де-Парі та виставляв їх у вікнах.

Фрагменти страшних "монстрів", які можна було спостерігати через скло, лякали перехожих і додавали замку ще більшої таємничості.

Замок "Річарда" відомий своїми шпилями та вежами

З плином часу стало зрозуміло, що практично всі моторошні розповіді про замок "Річарда" є звичайними містифікаціями. Не зважаючи на це, вірити в привиди, які, нібито, мешкають у замку "Річарда" чи ні — це справа кожного з нас.

Проте кожен напевно погодиться з тим, що цей монументальний будинок є справжньою візитною карткою Києва та найяскравішою перлиною Андріївського узвозу.

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