Існував ще у 9 столітті й досі вражає. Де в Україні є унікальний замок-привид і як до нього дістатися

Руїни наскельної дерев’яної фортеці ще часів українського Середньовіччя

Стародавні фортеці в України стають дедалі популярнішими серед туристів та істориків. Унікальні пам’ятки, такі як Аккерманська фортеця чи Тустань, не лише зберігають величну архітектуру минулого, а й розповідають про неймовірні сторінки історії.

Фортеця Тустань — середньовічне диво в серці Карпат, розташована біля села Урич Сколівського району Львівської області. Вона висічена в камені ще у IX столітті, приваблює туристів своєю унікальною історією та мальовничими краєвидами. Це унікальний архітектурний феномен, адже дерев’яні укріплення були зведені просто на скелях і не мали аналогів у Європі.

Наскельна фортеця походить із доби українського Середньовіччя — часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Вона сягала 25 метрів — як сучасний дев’ятиповерховий будинок!

Колись потужна оборонна споруда контролювала соляний торговий шлях до Європи. Ця фортеця мала важливе стратегічне значення: вона була частиною оборонної системи Карпатської (Угорської) лінії, яка захищала південно-західні кордони Давньоруської держави, а згодом — і Галицько-Волинської держави. У 1241 році Тустань зазнала спустошення внаслідок нападу монголо-татар.

Існування фортеці тривало до XVI століття, однак уже в XVII столітті вона втратила функцію митного пункту й поступово занепала. Неподалік скель і досі видно рів — це рештки дороги, яку колись заглибили в землю, аби захистити її від нападів і обстрілів.

На жаль, до нашого часу фортеця не збереглася. Втім, у скелях і досі видно вирізьблені виступи, на яких кріпилися дерев’яні конструкції:

Саме за ними вчені не так давно відтворили її первісний вигляд. Скелисті породи зберегли відбитки вертикального планування будівель — стін, перекриттів, дахів, а також їхню товщину та висоту.

Фортеця Тустань, відтворена 3D модель

Найзагадковіша таємниця Тустані — її петрогліфи. Солярні символи — кола, диски — немов кружляють у танці на кам’яній поверхні, викликаючи суперечки між дослідниками щодо їхнього походження. Одні переконані, що це відбитки морських істот, інші вбачають у них древні знаки.

У 2021 році активісти запустили унікальний проєкт із доповненою реальністю. Використовуючи спеціальний мобільний застосунок, достатньо навести смартфон на будь-яку частину скелі — і на екрані з’явиться віртуальне зображення фортеці, що колись стояла на цьому місці.

Як дістатися фортеці Тустань

У 1994 році територія комплексу отримала статус історико-культурного заповідника державного значення. Щоб дістатися до Тустані, спершу потрібно приїхати до Львова. Звідти слід сісти на автобус до Східниці, де потрібно пересісти на маршрутку, яка прямує до села Урич. З Урича до фортеці веде пішохідний маршрут довжиною приблизно один кілометр.

Де знаходиться фортеця Тустань. Фото: Google Maps

Фортеця відкрита для відвідування щодня: з листопада по березень — з 9:30 до 17:00, а з квітня по жовтень — з 10:00 до 18:00. Дорослий квиток коштує 160 грн, пільговий (для дітей, студентів та пенсіонерів за наявності підтверджуючих документів) — 80 грн. Детальніше про вартість екскурсій дивіться на сайті tustan.ua.

Не секрет, що Закарпаття славиться багатьма історичними пам’ятками. Раніше ми розповідали, де знаходиться замок Паланок, де є "коридор смерті" та криниця з дияволом.