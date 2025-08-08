Авто влетіло просто в ТЦ. В Києві сталась курйозна аварія (відео)

Українці вже вигадують дотепні причини

В Києві сталась страшна аварія. Автівка на повній швидкості влетіла у торгівельний центр "Ocean Plaza".

Про це повідомляють місцеві канали, які публікують відео з місця події. Зазначається, що в ДТП потрапило авто Mazda білого кольору.

За словами очевидців, автівка майже на повній швидкості влетіла в ТЦ з парковки. Інцидент стався ввечері у п'ятницю, 8 серпня. Відомо, що постраждалих внаслідок аварії немає, але машина розбила скло в приміщенні торгівельного центру. До слова, причини ДТП не відомі.

У мережі вже показали момент аварії у ТЦ "Ocean Plaza". На відео видно, що люди дивом врятувались, адже автівка влетіла на повній швидкості.

У коментарях користувачі зазначили, що ймовірніше причина ДТП полягає в тому, що за кермом була недосвідчена людина. Хтось писав, що аварію спричинила жінка, яка переплутала педалі гальм та газу. Були і жарти про те, що водій просто пробував новий лайфхак з паркування або, що комусь просто було лінь нести важкі сумки до авто.

Нагадаємо, що нещодавно чоловік на машині влетів у пішохідний перехід на Майдані Незалежності у Києві. З відкритим переломом його доставили у лікарню. Водій не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на пішохідну частину дороги, де зіткнувся з бетонним загородженням підземного переходу.

