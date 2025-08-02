Кабіну розчавило як шкаралупу: серйозну ДТП із фурою під Одесою показали на фото

Аварія сталася посеред дня на рівному місці

На Одещині чоловікові за кермом багатотонної фури стало погано, через що сталася аварія. Він в’їхав у припарковані вантажівки, тому все обійшлося меншими руйнуваннями, ніж могло бути.

Фотографіями з місця події поділилися місцеві телеграм-канали. Зокрема, "Одеса Інфо" пише, що інцидент трапився в районі Старих Маяків на трасі, що з’єднує Одесу та Київ.

Особливих деталей у повідомленні не наводиться. Відомо, що водій фури відчув погіршення стану, через що втратив керування та врізався у припарковані вантажівки.

На фотографіях з місця аварії видно, що удар прийшовся на пасажирський бік, а саму кабіну неабияк деформувало. На причепі суттєвих ушкоджень не помітно.

Про стан водія не повідомляється, проте видно, що очевидці намагалися відчинити двері за допомогою ломиків.

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Як повідомлялося раніше, водій мікроавтобуса у Словенії влаштував смертельну ДТП, у якій загинули п’ять пасажирів. Усі вони були громадянами України.

Також нагадаємо, що 28 липня у Києві сталася страшна ДТП. Чоловік на машині влетів у пішохідний перехід на Майдані Незалежності.