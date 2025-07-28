На зачарованому місці в Києві авто влетіло в перехід: у скільки обійдеться ремонт машини і зламаної ноги за нинішніми цінами (фото)

"Телеграф" проаналізував ціни

Чоловік на машині влетів у пішохідний перехід на Майдані Незалежності у Києві. З відкритим переломом його доставили у лікарню.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва. Аварія сталась 28 липня близько 7:00 ранку.

Водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по вулиці Хрещатик зі сторони Бесарабської площі, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на пішохідну частину дороги, де зіткнувся з бетонним загородженням підземного переходу.

"43-річного водія із тілесними ушкодженнями у вигляді відкритого перелому ноги лікарі госпіталізували до медичного закладу. Попередньо він був тверезий. На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, яка встановлює механізм та обставини автопригоди", — повідомили у поліції.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту, аби він проаналізував, скільки обійдеться водієві ремонт автівки та лікування.

Нейромережа припускає, що це може бути автомобіль Volkswagen ID.3 або ID.4. Новий електромобіль Volkswagen ID.3 в автосалонах України коштує від 900 тисяч до 1,4 мільйона гривень залежно від комплектації. На ринку з'являються китайські версії цих моделей від 21 900 доларів.

Вживані автомобілі Volkswagen ID.3 2020 року на вторинному ринку пропонуються за 17 900 доларів, що становить близько 750 тисяч гривень.

Після такої серйозної аварії з спрацьованими подушками безпеки та значними деформаціями кузова ремонт автомобіля може коштувати до 400 тисяч гривень. Основні витрати складуть заміна подушок безпеки, кузовні роботи та відновлення електронних систем. У деяких випадках такі пошкодження можуть зробити автомобіль економічно недоцільним для відновлення.

Лікування відкритого перелому ноги в приватних медичних закладах України обійдеться постраждалому в 80-150 тисяч гривень. Ця сума включає операцію з металоостеосинтезом, госпіталізацію та первинну реабілітацію. За програмою медичного страхування частина витрат може бути компенсована, проте повне відновлення після такої травми потребуватиме тривалого лікування та реабілітації.

Варто зазначити, що схожа ситуація стається не вперше. У 2020 році на Майдані Незалежності водій іномарки в'їхав у зупинку громадського транспорта, в результаті чого загинули 2 людини, ще 3 травмувалися. Попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням.

Додамо, що у Німеччині зійшов потяг з рейок 27 липня. "Телеграф" розповів, чи є постраждалі українці.