Новий з’їзд із Подільсько-Воскресенського мосту на Троєщину готовий до запуску руху

Завершено будівництво окремого з’їзду з Подільсько-Воскресенського мостового переходу на Троєщину, що веде до вул. Петра Вершигори та проходить паралельно дорозі, яка збудована торік. Об’єкт повністю готовий до запуску руху. Про це повідомляє головний підрядник робіт компанія Autostrada.

Відтепер Подільський міст і Троєщина з’єднані двома незалежними дорогами, кожна — з двома смугами у кожному напрямку. Новий маршрут пролягає через вже готовий тунель під залізницею, спершу запроєктований для трамвайної лінії.

Таке рішення значно розвантажує столичний трафік і робить поїздки комфортнішими, адже водіям більше не доведеться перетинати трамвайні колії.

"На об’єкті цілодобово працювали понад 500 фахівців Autostrada з мостобудівельного, дорожнього, бурильно-кранового та облицювального підрозділів. Завдяки злагодженій роботі команди будівництво завершено у максимально стислі терміни з дотриманням найвищих стандартів якості", — інформує компанія Autostrada.

В рамках будівництва було проведено такі роботи:

від останньої опори мосту облаштовано насип до вул. Центральна Садова і побудовано нову дорогу під розворотним кільцем швидкісного трамвая. Ширина проїзної частини — 9 м: дві смуги руху плюс велодоріжка;

влаштовано підпірні стіни, шумозахисні екрани, тротуари, бар’єрне огородження, систему водовідведення, освітлення, зупинки громадського транспорту, дорожні знаки;

зроблено підсилення з бетону на водопровідних трубах, які проходять в зоні автомобільної дороги;

збудовано пандус на станції "Райдужний" для комфорту маломобільних груп населення.

Компанія Autostrada — один з лідерів галузі інфраструктурного будівництва. Спеціалізація компанії — дорожнє, інфраструктурне та промислове проєктування та будівництво. Спеціалісти компанії виконують стратегічні завдання: працюють над відбудовою складних інженерних споруд та беруть участь у захисті об’єктів енергетики. Під час повномасштабного вторгнення завдяки роботі Autostrada відремонтовано понад 2 000 км доріг та понад 200 мостових переходів, відновлено 50 об’єктів інфраструктури.