У Василькові відбулась бійка в міськраді? Що відомо про конфлікт мера та секретаря

В поліції Василькова подію воліють наразі не коментувати

У Василькові Київської області секретар міської ради Богдан Шевчук заявив про побиття з боку очільниці міста Наталії Баласинович. Він зробив офіційну заяву через соцмережу "Фейсбук".

Що потрібно знати:

Секретар Васильківської міськради Богдан Шевчук отримав травми та госпіталізований до лікарні №12 у Києві

Поліція підтвердила інцидент, подія сталася 24 листопада

Місцеві групи пишуть про удари при свідках і можливі погрози після інциденту

У 2019 році мер вже фігурувала у скандалі з побиттям

За словами Шевчука, "подія" відбулась у міській раді і її наслідком стало отримання травм та госпіталізація до Київської міської клінічної лікарні №12. "Лікарі продовжують спостереження за моїм станом, адже наслідки для здоров’я виявилися серйозними", — йдеться в дописі. За його словами, правоохоронці розслідують інцидент.

Допис Богдана Шевчука

З відкритих джерел стало відомо, що подія відбулась 24 листопада. Про це йдеться у відповіді поліції на депутатський запит депутата Васильківської міськради Володимира Євменова.

Відповідь нацполіції Володимиру Євменову

За даними місцевих фейсбук-груп, мер міста подряпала його та завдала ударів при свідках. Наголошується, Шевчуку ніби-то погрожували після побиття. А сам він начебто у родинних стосунках із мером — є племінником Баласинович.

Богдан Шевчук та Наталія Баласинович

У 2019 році Баласинович вже була помічена у застосуванні сили. Вона була головою Василівської райради, коли побила консьєржку. Пізніше заявила, що побиття не було, а відбулась сварка. Причина — конфлікт із чоловіком.

"Телеграф" звернувся за коментарем до очільниці Василькова. Наразі вона не вийшла на зв'язок. До поліції Київської області також скерований відповідний запит. Про результат поінформуємо читачів.

