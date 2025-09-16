Рус

Під Києвом "шахед" атакував склади "Епіцентру", небо затягує чорним димом: що з повітрям у столиці (фото, відео)

Олена Руденко
Після атаки на Київщину в небо здіймається стовп диму Новина оновлена 16 вересня 2025, 10:04
Після удару РФ по Київщині виникла пожежа

Під час нічної атаки на Україну Росія завдала удару по Київській області. Працювали Сили протиповітряної оборони, наслідки ворожої атаки є у Фастівському районі — виникло займання складських приміщень на території логістичного центру, в небо здіймається густий чорний дим. За попередніми даними, під удар потрапили склади "Епіцентру".

Як повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, є збиті ворожі цілі, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено.

У Фастівському районі росіяни повторно вдарили по торгівельного центру, коли рятувальники гасили пожежу після першого удару. На щастя, рятувальники не постраждали, але пошкоджено два автомобілі ДСНС.

Зранку ворог вдарив по логістичному центру

Вже зранку росіяни здійснили нову атаку, в ході якої вдарили по логістичному центру. Виникла пожежа та значне задимлення.

Telegram-канал "Оперативний Інформ" повідомляє, що влучання сталося у логістичний центр торгівельної мережі "Епіцентр". Мабуть, це найбільший логістичний центр України, пише канал.

Якість повітря у Києві та області

Попри дим, що виник на місці атаки, за даними Saveecobot, якість повітря у столиці та районі задовільна. Станом на 9:00 індекс якості атмосферного повітря для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, в місті Київ дорівнює 43. Це добрий показник який має мінімальний вплив на здоров'я людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україні може не вистачати засобів протиповітряної боротьби для оборони від російських обстрілів. Причиною цьому є уповільнення військових постачань зі США.

