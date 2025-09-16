Под Киевом "шахед" атаковал склады "Эпицентра", небо затягивает черным дымом: что с воздухом в столице (фото, видео)

После удара РФ по Киевщине возник пожар

Во время ночной атаки на Украину Россия нанесла удар по Киевской области. Работали Силы противовоздушной обороны, есть последствия вражеской атаки в Фастовском районе — возникло возгорание складских помещений на территории логистического центра, в небо поднимается густой черный дым. По предварительным данным, под удар попали склады "Эпицентра".

Как сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, есть сбитые вражеские цели, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В Фастовском районе россияне повторно ударили по торговому центру, когда спасатели тушили пожар после первого удара. К счастью, спасатели не пострадали, но повреждены два автомобиля ГСЧС.

Утром враг ударил по логистическому центру

Уже утром россияне совершили новую атаку, в ходе которой ударили по логистическому центру. Возник пожар и значительное задымление.

На месте работают спасатели

Фото дыма из соцсетей

Telegram-канал "Оперативный Информ" сообщает, что попадание произошло в логистический центр торговой сети "Эпицентр". Пожалуй, это самый большой логистический центр Украины, пишет канал.

Качество воздуха в Киеве и области

Несмотря на возникший на месте атаки дым, по данным Saveecobot, качество воздуха в столице и районе удовлетворительное. По состоянию на 9:00 индекс качества атмосферного воздуха для главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона, в Киеве равняется 43. Это хороший показатель, который имеет минимальное влияние на здоровье людей.

Качество воздуха на удовлетворительном уровне

Критических превышений показателей нет

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украине может не хватать средств противовоздушной борьбы для обороны от российских обстрелов. Причиной тому является замедление военных поставок из США.