Атака тривала кілька годин. Дрони вдарили по Саратову та зупинили роботу аеропорту (фото та відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Після атаки на Саратов виникла пожежа
В той час, як Росія в ніч на вівторок, 16 вересня, завдавала ударів по Україні, у РФ також пролунали вибухи. Безпілотники атакували Саратов.
Як повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко, атака на Саратов тривала з третьої ночі до п'ятої ранку. В аеропорту "Гагарін" (міжнародний аеропорт Саратова було запроваджено план "Ковер".
План "Ковер" — це спеціальний режим, що вводиться в Російській Федерації для безпеки польотів при виявленні безпілотників. При оголошенні цього режиму цивільні літаки зобов'язані негайно здійснити посадку або залишити небезпечну зону, що призводить до затримки або скасування рейсів в аеропортах.
За даними Андрющенка, над Саратовом пролунало кілька вибухів. Є результат на землі в кількох локаціях.
Місцеві росіяни показали відео наслідків атаки. Можна побачити, що спалахнула пожежа.
Згідно з сігнатурами пожеж уражено промислову інфраструктуру. Горіння триває
Як повідомляв "Телеграф", 10 вересня російський Новоросійськ атакували безекіпажні катери. Під ударом був один з найбільших торгівельних портів на Чорному морі.