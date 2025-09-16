Атака тривала кілька годин. Дрони вдарили по Саратову та зупинили роботу аеропорту (фото та відео)

Після атаки на Саратов виникла пожежа

В той час, як Росія в ніч на вівторок, 16 вересня, завдавала ударів по Україні, у РФ також пролунали вибухи. Безпілотники атакували Саратов.

Як повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко, атака на Саратов тривала з третьої ночі до п'ятої ранку. В аеропорту "Гагарін" (міжнародний аеропорт Саратова було запроваджено план "Ковер".

План "Ковер" — це спеціальний режим, що вводиться в Російській Федерації для безпеки польотів при виявленні безпілотників. При оголошенні цього режиму цивільні літаки зобов'язані негайно здійснити посадку або залишити небезпечну зону, що призводить до затримки або скасування рейсів в аеропортах.

За даними Андрющенка, над Саратовом пролунало кілька вибухів. Є результат на землі в кількох локаціях.

Виникло займання

Вогонь видно здалеку

Місцеві росіяни показали відео наслідків атаки. Можна побачити, що спалахнула пожежа.

Згідно з сігнатурами пожеж уражено промислову інфраструктуру. Горіння триває Петро Андрющенко

Як повідомляв "Телеграф", 10 вересня російський Новоросійськ атакували безекіпажні катери. Під ударом був один з найбільших торгівельних портів на Чорному морі.