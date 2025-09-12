Україна стає беззахисною від ракет та дронів: чому Європа тримає нас на голодному пайку ППО

На тлі новин про нестачу боєприпасів для ППО Росія посилює обстріл енергетичної інфраструктури

Україні може не вистачати засобів протиповітряної боротьби для оборони від російських обстрілів. Причиною цьому є уповільнення військових поставок зі США.

Про це повідомила The Irish Times з посиланням на джерела, знайомі з логістикою постачання. За їхніми словами, нинішні темпи бойових дій змушують Київ витрачати ракети й комплекси швидше, ніж вони надходять.

Дефіцит ППО: чому Україна може залишитися без "парасольки" у небі?

"Це питання часу, коли у України закінчаться боєприпаси ППО", – цитує видання співрозмовника, обізнаного з американськими поставками. Ситуація ускладнюється тим, що союзники передають озброєння партіями, між якими виникають значні паузи.

Країни ЄС нещодавно домовилися надати системи ППО та боєприпаси зі своїх запасів і закупити додаткові в США, однак ці поставки почали надходити лише частково.

Атака на Київ 7 вересня Фото: "Телеграф", Ян Доброносов

Видання нагадує, що Україна ще за часів адміністрації Джо Байдена попереджала про ризики нестачі систем ППО.

Нове уповільнення почалося після службової записки, підготовленої в червні головним радником Пентагону Елбріджем Колбі для міністра оборони Піта Гегсета. У ній Колбі стверджував, що українські запити можуть ще більше виснажити обмежені американські запаси озброєнь, адже пріоритетом Вашингтона має стати протидія Китаю.

Білий дім каже "ні": чи правда, що США зупиняють постачання зброї?

У Білому домі відкидають ці твердження. Офіційний представник заявив, що повідомлення про "позбавлення Києва життєво важливих боєприпасів ППО" є неправдивими, а Міноборони США "ретельно працює над підтримкою потреб України".

Він також додав, що Дональд Трамп прагне "покінчити з вбивствами" і тому вирішив продавати зброю союзникам по НАТО, щоб ті могли компенсувати свої поставки Києву. Водночас, за словами чиновника, саме європейські країни повинні активніше діяти – зокрема припинити закупівлю російської нафти та посилити економічний тиск на держави, які фінансують війну.

Зруйнований будинок у Києві після обстрілу 28 серпня. Фото: "Телеграф", Ян Доброносов

Після перевірки десяти ключових систем Пентагон спочатку призупинив, а потім сповільнив відправки в Україну. Йдеться про перехоплювачі PAC-3 для систем Patriot, десятки ПЗРК Stinger, керовані артилерійські снаряди, понад 100 ракет Hellfire, а також ракети AIM для комплексів NASAMS та літаків F-16. Влітку Київ витратив значні запаси, відбиваючи інтенсивні обстріли військових і цивільних об’єктів.

Росія тим часом різко наростила авіаудари, зокрема по об’єктах енергетики напередодні холодів. За даними українських ВПС, цього літа в середньому щомісяця запускалося понад 5 200 дронів, і ця тенденція, ймовірно, збережеться.

Хоча кількість ракетних ударів трохи зменшилася, їх все одно сотні щомісяця. Кожна нова масована атака змушує Україну витрачати дефіцитні ракети-перехоплювачі швидше, ніж встигають надходити американські заміни.

Війна після зустрічі на Алясці: що змінив розмову Путіна та Трампа?

Атаки РФ посилилися після зустрічі Володимира Путіна й Дональда Трампа на Алясці минулого місяця. Серед них – наймасованіший з початку війни удар по Києву та іншим містам, коли вперше під час війни було вражено будівлю Кабінету Міністрів. Євроамбассадорка Катаріна Матернова, яка побувала на місці обстрілу, підтвердила, що по урядовому кварталу було завдано удару ракетою "Іскандер"

Наслідки удару російської ракети по Кабміну. Фото: ДСНС

Минулого тижня Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову координувати роботу державних і регіональних структур, а також енергетичних компаній щодо закупівлі додаткових систем ППО ближнього та середнього радіуса дії.

Президент назвав пріоритетом перехоплення іранських дронів "Shahed" і обговорив з командуванням Повітряних сил пришвидшення постачання нових комплексів.

Певну підтримку Україна отримує від європейських союзників. Після серпневого саміту у Вашингтоні було досягнуто домовленості про непрямі закупівлі американської зброї для Києва. За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, це стало "переломним моментом".

Зеленський повідомив, що лише в серпні партнери придбали озброєння на 2 млрд доларів, включно із засобами ППО. Мета Києва – забезпечувати щомісячні закупівлі щонайменше на 1 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на початку вересня на зустрічі з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо російський диктатор Володимир Путін визнав, що українські удари по об’єктах російського ВПК виявилися результативними. За його словами, ситуація дійшла до того, що "бідні" росіяни, які нібито довго зазнавали атак, тепер "змушені" посилювати обстріли української енергетичної інфраструктури, включаючи удари в зимовий період.