"Зайвий" знак помітили на одній з вулиць Києва: чому водіям не варто реагувати на нього (фото)

У "Центрі організації дорожнього руху" пояснили ситуацію щодо цього знака

У Києві по вулиці Набережно-Рибальській в напрямку вул. Електриків було помічено знак, який встановлює обмеження максимальної швидкості 80 км/год. І це попри те, що на цій вулиці швидкісний режим підвищувався у квітні лише в напрямку центру міста.

Додамо, що у населених пунктах, за правилами дорожнього руху, водії можуть рухатись зі швидкістю не більш як 50 км/год. Тож "Телеграф" звʼязався з КП "Центр організації дорожнього руху", щоб зʼясувати, чи дійсно було змінено обмеження швидкості на цій ділянці дороги.

У відповідь на наш запит було зазначено, що новий швидкісний режим було визначено лише для чотирьох вулиць Києва і Набережна-Рибальська (в напрямку вул. Електриків) не входить у цей перелік.

Напрямок з вулиці Набережно-Рибальській на вул. Електриків, де було помічено новий знак

Знак обмеження швидкості на вул. Набережно-Рибальска

Знак обмеження швидкості на вул. Набережно-Рибальска

"На вулиці Набережно—Рибальській у бік вул. Електриків діє обмеження швидкості 50 км/год", — зазначили у КП "Центр організації дорожнього руху".

Скриншот відповіді на запит

Водночас там додали, що обмеження швидкості до 80 км/год — у 2025 році було визначено чотири ділянки:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Напрям руху, на якому діє обмеження 80 км/год на Набережному шоссе

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

Напрям руху, на якому діє обмеження 80 км/год на пр.Р. Шухевича

просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);

Напрям руху, на якому діє обмеження 80 км/год на пр.С. Бандери

вул. Набережно-Рибальська (від вул. Електриків до Гаванського мосту).

Напрям руху, на якому діє обмеження 80 км/год на вул.Набережно-Рибальска

Період дії такого швидкісного режиму — з 1 квітня по 1 листопада, відповідно до рішення Київської міської ради від 9 жовтня 2018 року № 17/39/5803.

