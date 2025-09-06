Донька ексмера Кілії загинула у безглуздому ДТП на "зебрі". Всі фото та деталі
Дівчині було 22 роки
Катерина Бойченко, донька колишнього мера міста Кілія Павла Бойченка, загинула у ДТП. О 21:33 5 вересня в Ізмаїлі на пішохідному переході вулиці Сергія Бурлаченка її збив водій автомобіля BMW, який летів на шаленій швидкості.
На жаль, від сильного удару 22-річна дівчина загинула на місці, повідомляє "Бессарабія INFORM". Очевидець трагедії розповів, що Катерина майже перейшла дорогу біля магазину АТБ, коли до неї на шаленій швидкості наблизилася автівка. Від сильного удару об капот та лобове скло дівчину відкинуло на іншу сторону вулиці. Перехожі намагалися надати постраждалій першу допомогу, потім прибула швидка. Реанімація не дала результату, Катерина померла на місці аварії.
Що відомо про водія
Водій, який збив Катерину Бойченко, залишився на місці аварії. Відомо, що він 1999 року народження. На передній частині його машини значні ушкодження, що свідчить про силу удару.
На місці аварії працювали правоохоронці. Туди прибули рідні загиблої, зокрема батько Павло Бойченко, який зараз є депутатом Київської міської ради.
За інформацією "БІ", Катерина Бойченко була гарною та світлою людиною, яка жила з глибокою вірою у Бога, волонтерила, допомагала нужденним, не залишалася осторонь чужої біди, дуже любила життя, — йдеться у публікації
Запам'ятайте її такою, — батько
Батько Катерини Бойченко зранку 6 вересня опублікував у Facebook відео з дочкою. Дівчина співає на святі — гарна та талановита.
Запам'ятайте її такою, — підписав кадри батько
