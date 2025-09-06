Донька ексмера Кілії загинула у безглуздому ДТП на "зебрі". Всі фото та деталі

Дівчині було 22 роки

Катерина Бойченко, донька колишнього мера міста Кілія Павла Бойченка, загинула у ДТП. О 21:33 5 вересня в Ізмаїлі на пішохідному переході вулиці Сергія Бурлаченка її збив водій автомобіля BMW, який летів на шаленій швидкості.

На жаль, від сильного удару 22-річна дівчина загинула на місці, повідомляє "Бессарабія INFORM". Очевидець трагедії розповів, що Катерина майже перейшла дорогу біля магазину АТБ, коли до неї на шаленій швидкості наблизилася автівка. Від сильного удару об капот та лобове скло дівчину відкинуло на іншу сторону вулиці. Перехожі намагалися надати постраждалій першу допомогу, потім прибула швидка. Реанімація не дала результату, Катерина померла на місці аварії.

Дівчину намагалися реанімувати. Фото: Бессарабія INFORM

Поліція на місці трагедії. Фото: Бессарабія INFORM

Місце аварії. Фото: Бессарабія INFORM

Що відомо про водія

Водій, який збив Катерину Бойченко, залишився на місці аварії. Відомо, що він 1999 року народження. На передній частині його машини значні ушкодження, що свідчить про силу удару.

Авто, що збило Катерину Бойченко. Бессарабія INFORM

На місці аварії працювали правоохоронці. Туди прибули рідні загиблої, зокрема батько Павло Бойченко, який зараз є депутатом Київської міської ради.

За інформацією "БІ", Катерина Бойченко була гарною та світлою людиною, яка жила з глибокою вірою у Бога, волонтерила, допомагала нужденним, не залишалася осторонь чужої біди, дуже любила життя, — йдеться у публікації

Катерина Бойченко. Фото: Бессарабія INFORM

Запам'ятайте її такою, — батько

Батько Катерини Бойченко зранку 6 вересня опублікував у Facebook відео з дочкою. Дівчина співає на святі — гарна та талановита.

Запам'ятайте її такою, — підписав кадри батько

Як повідомляв "Телеграф", Україною прокотилася хвиля смертельних ДТП. Підлітки на мотоциклах калічать себе та інших.