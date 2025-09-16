Укр

"Лишний" знак заметили на одной из улиц Киева: почему водителям не стоит реагировать на него (фото)

Автор
Юлия Крутякова ,
Дата публикации
Читати українською
Автор
Знак ограничения скорости до 80 км/ч по ул. Набережно-Рыбальская Новость обновлена 16 сентября 2025, 17:21
Знак ограничения скорости до 80 км/ч по ул. Набережно-Рыбальская. Фото Коллаж "Телеграфа"

В "Центре организации дорожного движения" объяснили ситуацию с этим знаком

В Киеве по улице Набережно-Рыбальской в направлении ул. Электриков был замечен знак, устанавливающий ограничение максимальной скорости 80 км/ч. И это несмотря на то, что на этой улице скоростной режим повышался в апреле только по направлению к центру города.

Добавим, что в населенных пунктах по правилам дорожного движения водители могут двигаться со скоростью не более 50 км/ч. "Телеграф" связался с КП "Центр организации дорожного движения", чтобы выяснить, действительно ли было изменено ограничение скорости на этом участке дороги.

В ответ на наш запрос было отмечено, что новый скоростной режим был определен только для четырех улиц Киева и Набережно-Рыбальская (в направлении ул. Электриков) не входит в этот перечень.

Где стоит знак скорости 80 км/ч на улице Набережно-Рыбальской
Направление с улицы Набережно-Рыбальской на ул. Электриков, где был замечен новый знак
Знак ограничения скорости на ул. Набережно-Рыбальская
Знак ограничения скорости на ул. Набережно-Рыбальская
Знак ограничения скорости на ул. Набережно-Рыбальская
Знак ограничения скорости на ул. Набережно-Рыбальская

"На улице Набережно-Рыбальской в сторону ул. Электриков действует ограничение скорости 50 км/ч", — отметили в КП "Центр организации дорожного движения".

Что сказали о знаке в КП Центр организации дорожного движения — скриншот
Скриншот ответа на запрос

В то же время, там добавили, что ограничение скорости до 80 км/ч — в 2025 году было определено на четырех участках:

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
Где на Набережном шоссе можно двигаться со скоростью до 80 км в год
Направление движения, на котором действует ограничение 80 км/ч на Набережном шоссе
  • просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
Где на проспекте Шухевича можно двигаться со скоростью до 80 км в год
Направление движения, на котором действует ограничение 80 км/ч по пр.Р. Шухевича
  • просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);
Где на проспекте Бандеры можно двигаться со скоростью до 80 км в год
Направление движения, на котором действует ограничение 80 км/ч по пр.С. Бандеры
  • ул. Набережно-Рыбальская (от ул. Электриков до Гаванского моста).
Где на улице Набережно-Рыбальская можно двигаться со скоростью до 80 км в год
Направление движения, на котором действует ограничение 80 км/ч по ул.Набережно-Рыбальская

Период действия такого скоростного режима — с 1 апреля по 1 ноября, согласно решению Киевского городского совета от 9 октября 2018 № 17/39/5803.

Ранее "Телеграф" писал, что выяснил, сколько зарабатывает государство на штрафах за нарушение ПДД, зафиксированных на камеры автофиксации.

Теги:
#Киев #ПДД #Знак #Ограничение скорости