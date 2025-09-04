"Напрямок для дрифтерів". У Києві дорожні знаки з'явилися в неочікуваному місці (курйозне відео)

У коментарях не обійшлося без гумору

У Києві водії стали свідками незвичної дорожньої ситуації, яка викликала неабияке здивування в соцмережах. На відео видно 2 дорожні знаки, встановлені на одному стовпі прямо посеред проїжджої частини перед міні-кільцем, що є виїздом із житлового комплексу.

Ролик опублікував місцевий Telegram-канал. Автор підписав його так: "Це ще що за ноу-хау на Варшавському?".

Звідси стало відомо, що курйозна ситуація сталася в ЖК "Варшавський", розташованому на вулиці Всеволода Змієнка.

На відео можна помітити трикутний знак "Дати дорогу", який зазвичай сигналізує водієві про необхідність поступитися дорогою транспортним засобам, що вже рухаються по головній дорозі. Поруч із ним розташований круглий синій знак "Круговий рух", який інформує, що попереду — кільцева розв'язка, і водії, які рухаються по колу, мають перевагу в русі.

Встановлення знаків просто посеред дороги стало предметом жвавих дискусій серед користувачів.

Серед коментарів місцевих жителів переважає обурення: деякі зазначають, що така установка знаків — небезпечна, оскільки немає безпечної ділянки для проїзду. Хтось наголошує на необхідності розмітки, а хтось відзначає, що новий асфальт ще не покладено і це теж впливає на видимість.

Що пишуть кияни під відео

Не обійшлося й без гумору: один із користувачів написав жартом, що знак нібито означає: "Навколо знака з ночівлею кружляти цілий рік і при цьому надавати дорогу іншим", а пізніше додав, що він показує "напрямок для дрифтерів".

Що пишуть кияни під відео

"Там кладуть асфальт новий, буде ще розмітка don't push the horses", — з гумором додала інша жінка.

Що пишуть кияни під відео

Як бачимо, така курйозна ситуація в Києві викликала подив та хвилю іронічних коментарів у соцмережах, попри недбалість комунальників.

