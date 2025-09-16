Перший "будинок-монстр" Києва: скільки коштує квартира на Грушевського, 9А (фото)

Життя в будинку "для еліти" дешевим не буде

У Києві на вулиці Грушевського, 9А розташований житловий будинок, який неодноразово привертав увагу журналістів та громадськості тим, що там воліє жити еліта. При цьому заселитися туди можна і зараз, але це по кишені далеко не всім.

Свого часу будинок став символом того, як помаранчева влада не змогла подолати корупцію попередників — забудовник проти правил збільшив кількість поверхів вдвічі, через що тепер споруда дуже помітна на тлі навколишніх будівель. Дім має свій особистий сайт, який називається просто "Грушевського, 9А".

Що це за будинок

Спочатку на місці будинку розташовувався дитячий садок, пізніше приватизований компанією, яку пов’язували з Петром Порошенком. Він планував збудувати на цьому місці житловий 11-поверховий будинок.

Однак через перехід до партії "Наша Україна", яка була в опозиції до другого президента Леоніда Кучми, ділянку у нього забрали під приводом будівництва посольства Росії. Пізніше її передали в управління компанії, яку пов’язували із тодішнім міністром транспорту Георгієм Кірпою.

Зрештою забудовник "Aurora Development", порушуючи будівельні норми, побудував до 2007 року 22-поверховий будинок. Для цього в землю були забиті 30-метрові палі, які викликали серйозне занепокоєння громадськістю через можливість руйнування сусідніх історичних будівель. Третій президент Віктор Ющенко ініціював розслідування, але воно закінчилося нічим.

Вважається, що "дім-монстр" на Грушевського став першим із скандальних висоток, які спотворюють міську панораму. За даними на 2011 рік, ціна квартири там коливалася від мільйона до 10 мільйонів доларів.

У різний час там проживали президент-втікач Віктор Янукович, заступник голови Партії регіонів Володимир Макеєнко, брати Шефіри, олігарх Геннадій Боголюбов та інші. За даними журналістів, однією із квартир у будинку користується родина нинішнього президента Володимира Зеленського.

Скільки треба, щоб жити на Грушевського, 9А

Зараз на сайті будинку можна знайти лише одне оголошення про продаж житла. Це 4-кімнатна квартира на 18 поверсі, площею 242 квадратні метри, за яку просять 1,2 мільйона доларів.

Як видно на фото нижче, квартира велика, але меблів у ній небагато, через що є багато вільного простору. Проте, видно, що в будинку нещодавно робили ремонт, а сантехніка та інтер’єр виглядають недешевими.

Квартира на Грушевського, 9А Квартира на Грушевського, 9А Квартира на Грушевського, 9А Квартира на Грушевського, 9А Квартира на Грушевського, 9А Квартира на Грушевського, 9А Квартира на Грушевського, 9А Квартира на Грушевського, 9А Квартира на Грушевського, 9А Квартира на Грушевського, 9А Квартира на Грушевського, 9А Квартира на Грушевського, 9А Квартира на Грушевського, 9А

Якщо "зайвого" мільйона в кишені немає, то будинок може запропонувати ще вісім квартир для оренди за ціною від "у кілька разів більше за зарплату середньостатистичного українця" до "гідна однокімнатна квартира в якомусь обласному центрі" на місяць.

Найдешевша квартира для оренди коштуватиме 2500 доларів і виглядає вона цілком відповідно до ціни.

Оренда квартири на Грушевського, 9А Оренда квартири на Грушевського, 9А Оренда квартири на Грушевського, 9А Оренда квартири на Грушевського, 9А Оренда квартири на Грушевського, 9А Оренда квартири на Грушевського, 9А Оренда квартири на Грушевського, 9А Оренда квартири на Грушевського, 9А

Для тих, кому тугі пачки сильно обтяжують кишені, є пропозиція за 15 тисяч на місяць. Це 4 кімнати, площею 270 квадратів, з євроремонтом та двома санвузлами.

Квартира на Грушевського 9А за 15 тисяч доларів на місяць Квартира на Грушевського 9А за 15 тисяч доларів на місяць Квартира на Грушевського 9А за 15 тисяч доларів на місяць Квартира на Грушевського 9А за 15 тисяч доларів на місяць Квартира на Грушевського 9А за 15 тисяч доларів на місяць Квартира на Грушевського 9А за 15 тисяч доларів на місяць Квартира на Грушевського 9А за 15 тисяч доларів на місяць Квартира на Грушевського 9А за 15 тисяч доларів на місяць Квартира на Грушевського 9А за 15 тисяч доларів на місяць Квартира на Грушевського 9А за 15 тисяч доларів на місяць Квартира на Грушевського 9А за 15 тисяч доларів на місяць

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про дуже дешеве житло у Карпатах. Його можна отримати за 120 гривень за добу.