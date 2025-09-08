Рус

"Це квартира для бджіл?". Житло-друшляк насмішило українців (відео)

Олена Руденко
Покупка нового житла. Фото Колаж "Телеграф"

Інженерні рішення вразили мережу

Квартира на продаж за 30 тисяч доларів насмішила українців. Вона у новому будинку, є лише стіни, які й вразили мережу.

Відео квартири у TikTok опублікувала користувачка з ніком andreevarealty. У профілі вказано, що вона займається продажем та орендою квартир у місті Хмельницький. Тому ймовірно, запропонована "квартира" мрії саме в цьому місті.

Це однокімнатна квартира у новобудові площею 41 квадратний метр. Вартість — 30 тисяч доларів. Як розповідає на відео риелтор, житло на сьомому поверсі. Основною перевагою квартири вона називає панорамний вид на все місто.

Проте українців вразило інше — стіни побудовано з цегли з отворами, яку покладено "на ребро". Через це всередині квартири вони просвічуються, нагадуючи мереживо чи друшляк. В мережі пропозиція викликала хвилю жартів. Ось деякі іронічні коментарі:

  • ЖК пористий шоколад?
  • Дірява цегла на ребро, це що за технглоджія
  • Це не квартира, а друшляк…
  • Сторона шахедна чи балістична?
  • То квартира для бджіл?
  • Яка мереживна робота, браво, так тонко аж просвічує
  • В цій квартирі тільки макарони промивати можна
  • Можна з сусідами розмовляти крізь стіни

