"Це квартира для бджіл?". Житло-друшляк насмішило українців (відео)

Інженерні рішення вразили мережу

Квартира на продаж за 30 тисяч доларів насмішила українців. Вона у новому будинку, є лише стіни, які й вразили мережу.

Відео квартири у TikTok опублікувала користувачка з ніком andreevarealty. У профілі вказано, що вона займається продажем та орендою квартир у місті Хмельницький. Тому ймовірно, запропонована "квартира" мрії саме в цьому місті.

Це однокімнатна квартира у новобудові площею 41 квадратний метр. Вартість — 30 тисяч доларів. Як розповідає на відео риелтор, житло на сьомому поверсі. Основною перевагою квартири вона називає панорамний вид на все місто.

Проте українців вразило інше — стіни побудовано з цегли з отворами, яку покладено "на ребро". Через це всередині квартири вони просвічуються, нагадуючи мереживо чи друшляк. В мережі пропозиція викликала хвилю жартів. Ось деякі іронічні коментарі:

ЖК пористий шоколад?

Дірява цегла на ребро, це що за технглоджія

Це не квартира, а друшляк…

Сторона шахедна чи балістична?

То квартира для бджіл?

Яка мереживна робота, браво, так тонко аж просвічує

В цій квартирі тільки макарони промивати можна

Можна з сусідами розмовляти крізь стіни

