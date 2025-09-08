"Це квартира для бджіл?". Житло-друшляк насмішило українців (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1855
Інженерні рішення вразили мережу
Квартира на продаж за 30 тисяч доларів насмішила українців. Вона у новому будинку, є лише стіни, які й вразили мережу.
Відео квартири у TikTok опублікувала користувачка з ніком andreevarealty. У профілі вказано, що вона займається продажем та орендою квартир у місті Хмельницький. Тому ймовірно, запропонована "квартира" мрії саме в цьому місті.
Це однокімнатна квартира у новобудові площею 41 квадратний метр. Вартість — 30 тисяч доларів. Як розповідає на відео риелтор, житло на сьомому поверсі. Основною перевагою квартири вона називає панорамний вид на все місто.
Проте українців вразило інше — стіни побудовано з цегли з отворами, яку покладено "на ребро". Через це всередині квартири вони просвічуються, нагадуючи мереживо чи друшляк. В мережі пропозиція викликала хвилю жартів. Ось деякі іронічні коментарі:
- ЖК пористий шоколад?
- Дірява цегла на ребро, це що за технглоджія
- Це не квартира, а друшляк…
- Сторона шахедна чи балістична?
- То квартира для бджіл?
- Яка мереживна робота, браво, так тонко аж просвічує
- В цій квартирі тільки макарони промивати можна
- Можна з сусідами розмовляти крізь стіни
Раніше "Телеграф" розповідав про дуже дешеве житло у Карпатах. Що можна отримати за 120 гривень за добу.