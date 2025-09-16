Первый "дом-монстр" Киева: во сколько обойдется квартира на Грушевского, 9А (фото)

Жизнь в доме "для элиты" дешевой не будет

В Киеве на улице Грушевского, 9А расположен жилой дом, который неоднократно привлекал внимание журналистов и общественности тем, что там предпочитает жить элита. При этом заселиться туда можно и сейчас, но это будет по карману далеко не всем.

В свое время дом стал символом того, как оранжевая власть не смогла побороть коррупцию предшественников — застройщик против правил увеличил количество этажей в два раза из-за чего теперь постройка очень заметна на фоне окружающих зданий. У него есть свой личный сайт, который без изысков называется "Грушевского, 9А".

Что это за дом

Изначально на месте дома располагался детский садик, позже приватизированный компанией, которую связывали с Петром Порошенко. Он планировал построить на этом месте жилой 11-этажный дом.

Однако из-за перехода в партию "Наша Украина", которая была в оппозиции ко второму президенту Леониду Кучме, участок у него забрали под предлогом строительства посольства России. Позже его передали в управление компании, которую связывали с тогдашним министром транспорта Георгием Кирпой.

В конечном итоге застройщик "Aurora Development" в нарушение строительных норм построил к 2007 году 22-этажное здание. Для этого в землю были забиты 30-метровые сваи, которые вызвали серьезное беспокойство у общественности из-за возможности разрушения соседних исторических зданий. Третий президент Виктор Ющенко инициировал расследование, но оно закончилось ничем.

Считается, что "дом-монстр" на Грушевского стал первым из скандальных высоток, которые искажают городскую панораму. По данным на 2011 год, цена квартиры там колебалась от миллиона до 10 миллионов долларов.

В разное время в доме проживали президент-беглец Виктор Янукович, заместитель главы "Партии регионов" Владимир Макеенко, братья Шефиры, олигарх Геннадий Боголюбов и другие. По данным журналистов, одной из квартир в доме пользуется семья нынешнего президента Владимира Зеленского.

Сколько надо, чтобы жить на Грушевского, 9А

Сейчас на сайте дома можно найти лишь одно объявление о продаже жилья. Это 4-комнатная квартира на 18 этаже, площадью в 242 квадратных метра, за которую просят 1,2 миллиона долларов.

Как видно на фото ниже, квартира большая, но мебели в ней немного, из-за чего есть много свободного пространства. Тем не менее, видно, что в доме недавно делали ремонт, а сантехника и интерьер выглядят недешевыми.

Квартира на Грушевского, 9А Квартира на Грушевского, 9А Квартира на Грушевского, 9А Квартира на Грушевского, 9А Квартира на Грушевского, 9А Квартира на Грушевского, 9А Квартира на Грушевского, 9А Квартира на Грушевского, 9А Квартира на Грушевского, 9А Квартира на Грушевского, 9А Квартира на Грушевского, 9А Квартира на Грушевского, 9А Квартира на Грушевского, 9А

Если "лишнего" миллиона в кармане нет, то дом может предложить еще восемь квартир для аренды по цене от "в несколько раз больше зарплаты среднестатистического украинца" до "достойная однушка в каком-то областном центре" в месяц.

Самая дешевая квартира для аренды обойдется в 2500 долларов и выглядит она вполне соответствующе цене.

Аренда квартиры на Грушевского, 9А Аренда квартиры на Грушевского, 9А Аренда квартиры на Грушевского, 9А Аренда квартиры на Грушевского, 9А Аренда квартиры на Грушевского, 9А Аренда квартиры на Грушевского, 9А Аренда квартиры на Грушевского, 9А Аренда квартиры на Грушевского, 9А

Для тех, кому тугие пачки сильно отягощают карманы, есть предложение за 15 тысяч в месяц. Это 4 комнаты, площадью 270 квадратов, с евроремонтом и двумя санузлами.

Квартира на Грушевского 9А за 15 тысяч долларов в месяц Квартира на Грушевского 9А за 15 тысяч долларов в месяц Квартира на Грушевского 9А за 15 тысяч долларов в месяц Квартира на Грушевского 9А за 15 тысяч долларов в месяц Квартира на Грушевского 9А за 15 тысяч долларов в месяц Квартира на Грушевского 9А за 15 тысяч долларов в месяц Квартира на Грушевского 9А за 15 тысяч долларов в месяц Квартира на Грушевского 9А за 15 тысяч долларов в месяц Квартира на Грушевского 9А за 15 тысяч долларов в месяц Квартира на Грушевского 9А за 15 тысяч долларов в месяц Квартира на Грушевского 9А за 15 тысяч долларов в месяц

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об очень дешевом жилье в Карпатах. Его можно получить за 120 гривен в сутки.