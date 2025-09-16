Первый "дом-монстр" Киева: во сколько обойдется квартира на Грушевского, 9А (фото)
-
-
Жизнь в доме "для элиты" дешевой не будет
В Киеве на улице Грушевского, 9А расположен жилой дом, который неоднократно привлекал внимание журналистов и общественности тем, что там предпочитает жить элита. При этом заселиться туда можно и сейчас, но это будет по карману далеко не всем.
В свое время дом стал символом того, как оранжевая власть не смогла побороть коррупцию предшественников — застройщик против правил увеличил количество этажей в два раза из-за чего теперь постройка очень заметна на фоне окружающих зданий. У него есть свой личный сайт, который без изысков называется "Грушевского, 9А".
Что это за дом
Изначально на месте дома располагался детский садик, позже приватизированный компанией, которую связывали с Петром Порошенко. Он планировал построить на этом месте жилой 11-этажный дом.
Однако из-за перехода в партию "Наша Украина", которая была в оппозиции ко второму президенту Леониду Кучме, участок у него забрали под предлогом строительства посольства России. Позже его передали в управление компании, которую связывали с тогдашним министром транспорта Георгием Кирпой.
В конечном итоге застройщик "Aurora Development" в нарушение строительных норм построил к 2007 году 22-этажное здание. Для этого в землю были забиты 30-метровые сваи, которые вызвали серьезное беспокойство у общественности из-за возможности разрушения соседних исторических зданий. Третий президент Виктор Ющенко инициировал расследование, но оно закончилось ничем.
Считается, что "дом-монстр" на Грушевского стал первым из скандальных высоток, которые искажают городскую панораму. По данным на 2011 год, цена квартиры там колебалась от миллиона до 10 миллионов долларов.
В разное время в доме проживали президент-беглец Виктор Янукович, заместитель главы "Партии регионов" Владимир Макеенко, братья Шефиры, олигарх Геннадий Боголюбов и другие. По данным журналистов, одной из квартир в доме пользуется семья нынешнего президента Владимира Зеленского.
Сколько надо, чтобы жить на Грушевского, 9А
Сейчас на сайте дома можно найти лишь одно объявление о продаже жилья. Это 4-комнатная квартира на 18 этаже, площадью в 242 квадратных метра, за которую просят 1,2 миллиона долларов.
Как видно на фото ниже, квартира большая, но мебели в ней немного, из-за чего есть много свободного пространства. Тем не менее, видно, что в доме недавно делали ремонт, а сантехника и интерьер выглядят недешевыми.
Если "лишнего" миллиона в кармане нет, то дом может предложить еще восемь квартир для аренды по цене от "в несколько раз больше зарплаты среднестатистического украинца" до "достойная однушка в каком-то областном центре" в месяц.
Самая дешевая квартира для аренды обойдется в 2500 долларов и выглядит она вполне соответствующе цене.
Для тех, кому тугие пачки сильно отягощают карманы, есть предложение за 15 тысяч в месяц. Это 4 комнаты, площадью 270 квадратов, с евроремонтом и двумя санузлами.
