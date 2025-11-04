В Києві зі скандалом закрився збірний пункт ТЦК - все через злив фото зсередини. Зібрали всі деталі

Військових вже відправили до військових частин за межі Києва

Київський міський ТЦК призупинив роботу збірного пункту ДВРЗ у Дніпровському районі столиці. Напередодні журналістка Раміна Есхакзай показала "ексклюзивні кадри" з цього пункту.

Що треба знати:

Раміна в мережі показала фото пункту з майже нелюдськими умовами

У ТЦК заперечили цю інформацію, наголосивши, що матеріали журналістки неправдиві

Збірний пункт Київського міського ТЦК розформували, але офіційна причина не скандал

Про це повідомив нардеп Олександр Федієнко, який отримав від Міноборони відповідну інформацію. За його словами, рішення ухвалене до окремого розпорядження у зв’язку з розосередженням особового складу та організацією роботи збірного пункту в новому форматі.

Відповідь нардепу від ТЦК

Наказом начальника Київського міського ТЦК від 13 вересня військових відправили до військових частин за межі Києва.

Що передувало

В середині жовтня журналістка Раміна Есхакзай опублікувала кадри неналежних умов перебування мобілізованих чоловіків у пунктів ДПРЗ в Києві. На кадрах видно й старі вбиральні, брудні матраци, жахливий стан вікон. Також Раміна показала, чим нібито годують мобілізованих.

"Ні, це не обстановка в виправній колонії сурового режиму, сюди привозять людей після проходження ВЛК в будь-якому ТЦК міста Київ. А потім вони вже їдуть на БЗВП (базову загальновійськову підготовку, — Ред.) в навчальні центри та після проходження навчання відправляться захищати нашу з вами країну", — додала Есхакзай.

Як виглядають вікна у збірному пункті ДВРЗ

Чим годують мобілізований

Один з туалетів у збірному пункті

Брудні матраци у збірному пункті

Проте у Київському ТЦК назвали це дезінформацією. Наразі ж пункт Київського ТЦК розформували, офіційна причина — розосередження особового складу та організація роботи в новому форматі.

