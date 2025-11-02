Без черг та печаток: в Україні набули чинності нові правила мобілізації

Основним способом отримання документів для військовозобов’язаних українців стане застосунок Резерв+

З 1 листопада 2025 року в Україні почали діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Паперові довідки з мокрою печаткою більше не видаються.

Зі вказаної дати більшість відстрочок має продовжуватися автоматично. При цьому основним способом отримання документів стане програма Резерв+.

Що потрібно знати

Більшість відстрочок продовжуватиметься автоматично

Основним інструментом для отримання документів стане додаток "Резерв+"

Громадяни, які не мають цієї програми, зможуть звернутися до ЦНАПів для подання заяв

Громадяни, які не користуються смартфоном, і тому не мають електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного та резервіста, зможуть подати відповідну заяву до Центру надання адміністративних послуг. Там сканують документи заявника та передають їх в електронній формі до Територіального центру комплектації та соціальної підтримки.

У тому ж ЦПАУ, після того, як у ТЦК ухвалять рішення про надання відстрочки, користувач зможе роздрукувати паперову копію документа. При цьому документи з мокрим друком більше не видаються.

Під час воєнного стану в Україні обов’язкової мобілізації підлягають:

Чоловіки 25-60 років без військового досвіду, якщо вони придатні за станом здоров’я, які не мають відстрочки чи бронювання.

Чоловіки 18–60 років із військовим досвідом — ті, хто проходив термінову службу або офіцери запасу.

Особи, які раніше знято з військового обліку за станом здоров’я, але повторна військово-лікарська комісія визнала їх придатними.

Особи, які мали статус "обмежено придатний", якщо нова медкомісія підтвердила їхню повну придатність. Основним підтвердженням відстрочки тепер є електронний військово-обліковий документ у додатку Резерв+.

Нагадаємо, член комітету ВР з нацбезпеки та оборони Руслан Горбенко в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, що якщо "Резерв+" об’єднають із податковими базами та реєстрами виборців, повісток в Україні виписуватимуть більше. Проте навіть у такому разі проблеми із мобілізацією залишаться.