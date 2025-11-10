Дивину помітили на мосту в Києві. З чим пов’язана та що там роблять (фото)

У КМДА розповіли про унікальний проєкт, який подовжить життя мосту

У Києві на мосту Метро виконують унікальні ремонтні роботи. Там встановлюють підтримуючі конструкції.

Що треба знати:

Укріплення мосту Метро в КМДА називають складним та технічно унікальним процесом

Поточні роботи мосту продовжать його експлуатацію щонайменше на 20 років

Рух транспорту та суден під час ремонту не обмежений

Як повідомили в КМДА, ремонтують наразі міст, який звели ще у 1965 році. Він має рідкісну аркову конструкцію з попередньо напруженим армуванням.

"Це ключовий етап протиаварійних робіт, який не має аналогів у сучасній практиці київського мостобудування", — йдеться у повідомленні.

Міст Метро в Києві ремонтують

Які роботи вже зробили:

Занурили 160 паль у річище Дніпра на глибину 30 метрів.

На спеціальному пірсі зібрали металеві арки.

Зараз арки заводять під міст і встановлюють у проєктне положення.

Нові конструкції посилять міст, збережуть його історичний вигляд і подовжать безпечну експлуатацію щонайменше на 20 років. Такий спосіб ремонту не тільки робить міст безпечнішим, а й забезпечить його тривале існування.

У КМДА додали, що також запланована реставрація мосту, але вона почнеться після його ремонту. До слова, рух автотранспорту та поїздів метро на цей час не перекривають. Судноплавство під мостом теж необмежене.

