Кияни можуть видихнути? Ексміністр розповів, що насправді буде з опаленням під час тривалих блекаутів

Системи опалення в Алчевську 2006 року та у сучасному Києві мають відмінності

Алчевська катастрофа не повториться у Києві, тому що у столиці діє масштабна й глибоко розгалужена мережа теплопостачання. До того ж Україна підготувалася до різних сценаріїв.

Що треба знати:

Київ має дуже розгалужену систему теплопостачання

Частина теплотрас закопана в землю

Закуплено антифриз та модульні котельні

Про це "Телеграфу" розповів колишній міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

За його словами, у Києві дуже розгалужена система теплопостачання. Багато мереж закопані під землю, тому там не такі втрати, як, наприклад, були в Алчевську.

"Якщо ми порівнюємо з ситуацією в Алчевську, там були досить серйозні морози, теплотраси знаходилися над землею і були відповідно неутеплені. Як результат ми мали історичну катастрофу, коли замерзала система і її не можна було розморозити протягом усієї зими", – розповів експерт.

Київ має зовсім іншу та набагато складнішу систему. Вона включає не тільки теплоелектроцентраль №5 та теплоелектроцентраль №6, на які сьогодні здійснюють атаки.

"Тут більше питання саме по забезпеченню електричною енергією, якщо дивитися в короткостроковій перспективі результатів цих атак. Просто є багато котелень по Києву, які також забезпечують постачання теплової енергії", – пояснив Оржель.

Він додав, що придбані антифриз і спеціальна рідина, яка не дозволяє замерзати системі. Також були закупівлі модульних рішень, коли модульні котельні підключаються до системи, забезпечуючи альтернативні точки поставки теплової енергії.

"Нажаль, це не про комфортну температуру в домівках. Це скоріше можливість підтримати систему у робочому стані до того, як основні джерела теплової енергії будуть відновлені", – уточнив ексміністр.

Він резюмував, що Алчевська катастрофа точно не повториться в Києві через набагато більшу стійкість системи та великі зусилля для підтримки її в робочому стані, що прикладаються.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що влада на місцях повинна бути максимально готовою до атак на ТЕЦ, маючи "план Б" по забезпеченню населення теплом, інакше наслідки можуть бути критичні.