Странность заметили на мосту в Киеве. С чем связана и что там делают (фото)
В КГГА рассказали об уникальном проекте, который продлит жизнь моста
В Киеве на мосту Метро выполняются уникальные ремонтные работы. Там устанавливают поддерживающие конструкции.
Что нужно знать:
- Укрепление моста Метро в КГГА называют сложным и технически уникальным процессом
- Текущие работы моста продлят его эксплуатацию минимум на 20 лет
- Движение транспорта и суден во время ремонта не ограничено
Как сообщили в КГГА, ремонтируют мост, который построили еще в 1965 году. Он имеет редкую арочную конструкцию с предварительно напряженным армированием.
"Это ключевой этап противоаварийных работ, не имеющий аналогов в современной практике киевского мостостроения", — говорится в сообщении.
Какие работы уже сделали:
- Окунули 160 свай в русло Днепра на глубину 30 метров.
- На специальном пирсе собрали металлические арки.
- Сейчас арки заводят под мост и устанавливают в проектное положение.
Новые конструкции усилят мост, сохранят его исторический облик и продлят безопасную эксплуатацию минимум на 20 лет. Такой способ ремонта не только делает мост более безопасным, но и обеспечит его длительное существование.
В КГГА добавили, что также планируется реставрация моста, но она начнется после его ремонта. К слову, движение автотранспорта и поездов метро в настоящее время не перекрывают. Судоходство под мостом тоже неограничено.
