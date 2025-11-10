Странность заметили на мосту в Киеве. С чем связана и что там делают (фото)

В КГГА рассказали об уникальном проекте, который продлит жизнь моста

В Киеве на мосту Метро выполняются уникальные ремонтные работы. Там устанавливают поддерживающие конструкции.

Что нужно знать:

Укрепление моста Метро в КГГА называют сложным и технически уникальным процессом

Текущие работы моста продлят его эксплуатацию минимум на 20 лет

Движение транспорта и суден во время ремонта не ограничено

Как сообщили в КГГА, ремонтируют мост, который построили еще в 1965 году. Он имеет редкую арочную конструкцию с предварительно напряженным армированием.

"Это ключевой этап противоаварийных работ, не имеющий аналогов в современной практике киевского мостостроения", — говорится в сообщении.

Мост Метро в Киеве ремонтируют

Какие работы уже сделали:

Окунули 160 свай в русло Днепра на глубину 30 метров.

На специальном пирсе собрали металлические арки.

Сейчас арки заводят под мост и устанавливают в проектное положение.

Новые конструкции усилят мост, сохранят его исторический облик и продлят безопасную эксплуатацию минимум на 20 лет. Такой способ ремонта не только делает мост более безопасным, но и обеспечит его длительное существование.

В КГГА добавили, что также планируется реставрация моста, но она начнется после его ремонта. К слову, движение автотранспорта и поездов метро в настоящее время не перекрывают. Судоходство под мостом тоже неограничено.

