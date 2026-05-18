Стоїть у шафі без діла роками: який предмет є майже на кожній кухні

Марина Бондаренко
Кухонний інвентар, який займає зайве місце
Кухонний інвентар, який займає зайве місце. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей предмет здається незамінним, але це не так

На більшості кухонь можна знайти десятки дрібних приладів, які здаються корисними, але використовуються рідко. Один із таких прикладів — соковижималка для цитрусових.

Цей прилад створений для швидкого отримання соку з апельсинів, лимонів чи лаймів. Ідея проста: менше зусиль — більше соку. Але на практиці все не так однозначно — багато людей використовують її лише час від часу, а решту часу вона стоїть у шафі, зазначив "Телеграф".

Кухарі часто звертають увагу, що такі пристрої займають зайвий простір і додають роботи під час миття посуду, як зауважили в "mashed". Спочатку її потрібно дістати, зібрати, потім розібрати й ретельно помити. Через це простий процес перетворюється на кілька зайвих кроків.

Саме тому професіонали часто обирають простіший спосіб — розрізати цитрус навпіл і вичавити сік вручну. Якщо потрібно більше зусилля, можна використати звичайну виделку або кухонні щипці, щоб краще віджати м’якоть і отримати більше соку.

Ручна соковижималка знаходиться майже на кожній кухні
Ручна соковижималка. Фото: internetowa-hurtownia

У підсумку виходить, що навіть звичні кухонні прилади не завжди виправдовують своє місце на кухні. Інколи прості методи виявляються не гіршими, а навіть зручнішими у повсякденному використанні.

#Кухня #Предмет #Соковижималка