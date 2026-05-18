Стоїть у шафі без діла роками: який предмет є майже на кожній кухні

Цей предмет здається незамінним, але це не так

На більшості кухонь можна знайти десятки дрібних приладів, які здаються корисними, але використовуються рідко. Один із таких прикладів — соковижималка для цитрусових.

Цей прилад створений для швидкого отримання соку з апельсинів, лимонів чи лаймів. Ідея проста: менше зусиль — більше соку. Але на практиці все не так однозначно — багато людей використовують її лише час від часу, а решту часу вона стоїть у шафі, зазначив "Телеграф".

Кухарі часто звертають увагу, що такі пристрої займають зайвий простір і додають роботи під час миття посуду, як зауважили в "mashed". Спочатку її потрібно дістати, зібрати, потім розібрати й ретельно помити. Через це простий процес перетворюється на кілька зайвих кроків.

Саме тому професіонали часто обирають простіший спосіб — розрізати цитрус навпіл і вичавити сік вручну. Якщо потрібно більше зусилля, можна використати звичайну виделку або кухонні щипці, щоб краще віджати м’якоть і отримати більше соку.

Ручна соковижималка. Фото: internetowa-hurtownia

У підсумку виходить, що навіть звичні кухонні прилади не завжди виправдовують своє місце на кухні. Інколи прості методи виявляються не гіршими, а навіть зручнішими у повсякденному використанні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити пергамент в аерогрилі.