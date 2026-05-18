Російська чемпіонка стала посміховиськом, порівнявши дитину з путінським позашляховиком
Лижниця безглуздо закликала росіянок народжувати дітей
Олімпійська чемпіонка з лижних перегонів Вероніка Степанова звернулася до співвітчизниць. Лижниця на тлі демографічної кризи в РФ закликала зумерів народжувати дітей.
Що потрібно знати
- Степанова безглуздо закликала росіянок народжувати дітей
- Вероніка порівняла цей процес із покупкою дорогого авто
- У мережі висміяли спортсменку
Відповідний коментар Степанова розмістила на своєму телеграм-каналі. За її словами, росіянки не народжують дітей через смартфони.
При цьому Вероніка порівняла народження дитини із покупкою Aurus Komendant. На цьому автомобілі президент РФ Володимир Путін часто з’являється на публіці. Вартість авто становить від 49 млн рублів (близько 30 млн грн), що точно не по кишені абсолютній більшості росіян.
Дітей, виявляється, перестали робити після того, як смартфони з’явилися.
Ау, зумери мої рідні – вимикайте ваші девайси – робіть дітей! Процес куди приємніший і отримана модель ніколи не застаріє, з кожним роком все крутіше і крутіше, все інтерактивніше!
І престижніше — iPhone кожен собі дозволити може.
А ось дитина — як Aurus Komendant, стільки ж відкладати й збирати треба.
У мережі висміяли слова Степанової. Користувачі зазначили, що у Росії маленька народжуваність через умови в країні, яку до такої ситуації довів Путін. До речі, у лютому 2025 року у спортсменки народилася дочка Діна. Також спортсменці дісталося за знімок, яким вона супроводжувала свою публікацію. На фото вона позує оголеною поряд із дитиною.
Степанова відома своєю беззастережною підтримкою Путіна. Після зустрічі з ним Вероніка розповіла про "особливу енергію голови Кремля". Також вона розповідала, "як загниває Захід" без Росії.