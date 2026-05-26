Чоловіків 60+ відправлять на передову? Як і де служать старші військові
Вони можуть укласти контракт на один рік
Чоловіки віком від 60 років не підлягають обов'язковій мобілізації. Однак вони можуть долучитися до захисту України добровільно, підписавши контракт із Збройними Силами України: розповідаємо, де в цьому випадку служитимуть чоловіки 60+.
На яких посадах можуть служити старші чоловіки, розповідає портал "Субота". Важливо розуміти, що ТЦК не можуть примусово вручити повістку особі старшій за 60 років. Щобільше, є кілька обов'язкових умов юридичного та медичного характеру для підписання контракту чоловіком 60+.
Умови для підписання контракту після 60 років:
- Добровільність: служба за контрактом відбувається лише за особистою згодою та ініціативою чоловіка
- Терміни служби: контракт укладається на один рік з обов’язковим випробувальним терміном у шість місяців. Після завершення року служби контракт, за бажанням сторін, можливо продовжити.
- Дозвіл медиків: придатність особи до служби за станом здоров’я має підтвердити військово-лікарська комісія (ВЛК).
- Готовність ЗСУ: чоловік 60+ повинен мати письмову згоду (відношення) від командира конкретної військової частини.
Претендент на підписання контракту має особисто подати заяву до ТЦК. До неї має бути долучений лист-погодження від військової частини.
Де можуть служити військові 60+
Залучення до захисту країни бійців старших за 60 років регламентується законом. Вони не служать у штурмових бригадах та на передовій. Переважно вони виконують небойові завдання.
Чим можуть займатися у ЗСУ чоловіки 60+
- Логістика та забезпечення — координація та доставка вантажів, управління складами.
- Зв’язок — забезпечення стабільної комунікації між підрозділами
- Ремонтні роботи — обслуговування, відновлення та ремонт військової техніки та озброєння
- Навчання — передача досвіду новобранцям в навчальних центрах та ТЦК
- Експертна діяльність — робота інструкторами та військовими консультантами
