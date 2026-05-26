Україну різко накриють дощі: які міста і коли заллє найбільше

Наприкінці травня в Україні зіпсується погода. Багато міст заливатиме дощами протягом кількох днів.

Про це свідчать дані погодного радара Ventusky. Його системи моніторингу прогнозують, що із 27 травня Україну накриють дощі. Найбільше, ймовірно, заллє західні та центральні регіони країни, включаючи такі міста як Львів, Івано-Франківськ, Вінниця та Кропивницький. Можливі грози.

На півночі країни погода також очікується дощовою в Сумах, Харкові, Чернігові. А на сході заливатиме Донецьку та Луганську області.

Погода в Україні 27 травня

28 травня дощі з грозами нагрянуть і до Києва, а 29 та 30 числа заливатиме майже всю країну, за винятком частини західних областей.

Погода в Україні 28 травня

Погода в Україні 29 травня

Погода в Україні 30 травня

Варто зазначити, що про наближення дощів також попереджають і фахівці Укргідрометцентру. Вони також вважають, що з 27 заллє багато регіонів країни.

