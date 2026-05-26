Важить понад кілограм і може атакувати: в Україні помітили рідкісну тварину на межі зникнення

Агресивна "бойова стійка" — типова поведінка для цього виду

Дедалі частіше українці помічають в степах та біля сіл дикого хом'яка — цей вид на межі зникнення і внесений до Червоної книги України та Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи. В Європі майже не залишилось популяції, здебільшого ці дикі хом'яки збереглись в нашій країні. Та до 2050 року вони можуть повністю зникнути.

Відео із рідкісним хом'яком поділилась користувачка pankivju в соцмережі "Тредс". На ньому чорний хом'як європейський підіймає лапки в бойовій стійці, а потім намагається швиденько втекти. Така бойова стійка навіть перед великою твариною чи людиною — характерна поведінка дикого хом'яка.

Зазвичай європейський хом'як має руду спинку і чорний живіт. Проте через природну мутацію меланізм деякі особини народжуються повністю чорними (іноді з білими лапками, носиком або кінчиками вух).

Хом’як європейський традиційного забарвлення/ Фото: Лукаш Жєвач

Дикі хом’яки — бойові тварини. Вони стають у свою бойову стійку й починають стрибати, захищаючись чи нападаючи. Буває, хом’як намагається так прогнати собаку або кота. Михайло Русін, науковий співробітник Центру відновлення рідкісних видів фауни України в Київському зоопарку

Такі хом'яки — далекі родичі домашніх. Вони можуть важити понад кілограм. Як розповідав науковий співробітник Центру відновлення рідкісних видів фауни України в Київському зоопарку Михайло Русін — його в Україні знищують, попри рідкісність. Щороку — близько тисячі особин. Тому був заснований Центр порятунку хом'яків, фахівці якого виловлюють тварин там, де небезпечно і переселяють в гарні умови. Тримають по одному, адже вони дуже агресивні та можуть вбити один одного.

Попри відому плодючість хом'яків, математичні моделі прогнозування показують — до 2050 року як виду не буде. Серед причин — те, що самиця не довго піклується про малих і вони стають здобиччю хижаків. Також вбиває хом'яків діяльність людини та зміни клімату. Якщо взимку відлига, хом'як може прокинутися зі сплячки і тоді йому просто буде нічого їсти. Загрожують їм пестициди та навіть великі фермерські господарства.

"На дрібних городах у хомʼяків завжди багато калорійної їжі, але тепер вони дедалі частіше опиняються на величезних полях, засіяних однією культурою. Нею і мусить харчуватися тварина. Однак, за дослідженнями французьких учених, монодієта погіршує здоров’я хом’яків", — каже Русін. Не покращила ситуацію і війна, яка прокотилась по місцях існування хом'яків, зокрема, на Харківщині.

Важливо — тримати вдома їх не можна. Якщо хом'як заважає на ділянці, його не можна вбивати — є досвічені люди, які можуть його забрати та випустити в природу.

