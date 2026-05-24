На Київщині є дивокаштан, який щороку квітне лише наполовину. В чому секрет (фото)
За сприятливих умов це дерево може жити від 200 до 300 років
У Боярці Київської області росте справжнє природне диво — каштан, який щороку квітне лише половиною крони. Цікаво, що кожного року розквітає інша частина дерева.
Про це розповіли на Facebook-сторінці Управління культури, молоді та спорту Боярської міської ради. Там зазначили, що цей гіркокаштан звичайний ніби кожної весни сам обирає, якою стороною показати всю свою красу.
Місцеві жителі давно називають дерево "Дивокаштаном". Коло нього навіть встановили табличку з розповіддю про особливість каштану. Зазначається, що каштан "дуже харизматичний і мінливий".
Зараз шукають інформацію, коли та хто висадив цей каштан. Просять також ділитися фото з ним.
Чому боярський каштан може квітнути лише половиною крони
Фото каштана поширилося в мережі й під однією з публікацій арборист (фахівець з догляду за деревами Володимир Ветроградський висунув припущення про причини аномалії. Він зазначив, що боярський каштан має "родичів", адже фахівець знає три каштани з такою особливістю (один з них, саме з Боярки).
Причина "половинного цвітіння" — не щеплення, як може здаватись, а фізіологічний збій в рослині, який створює умови її почергового квітування, пояснив арборист. Він додав, що таке відбувається з тими деревами, які ростуть лише букетом. Тобто точка росту розташована близько землі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що каштан Іващенка у Києві, що мав статус ботанічної пам’ятки природи, був повністю знищений під час негоди 26 квітня 2026 року. Внаслідок потужного буревію дерево розкололося навпіл і впало на проїжджу частину, зачепивши лінії електропередач та автомобілі.