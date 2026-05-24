На Київщині є дивокаштан, який щороку квітне лише наполовину. В чому секрет (фото)

За сприятливих умов це дерево може жити від 200 до 300 років

У Боярці Київської області росте справжнє природне диво — каштан, який щороку квітне лише половиною крони. Цікаво, що кожного року розквітає інша частина дерева.

Про це розповіли на Facebook-сторінці Управління культури, молоді та спорту Боярської міської ради. Там зазначили, що цей гіркокаштан звичайний ніби кожної весни сам обирає, якою стороною показати всю свою красу.

Боярський Дивокаштан. Фото: Управління культури, молоді та спорту Боярської міськради

Місцеві жителі давно називають дерево "Дивокаштаном". Коло нього навіть встановили табличку з розповіддю про особливість каштану. Зазначається, що каштан "дуже харизматичний і мінливий".

Табличка з розповідю про Дивокаштан. Фото: Управління культури, молоді та спорту Боярської міськради

Зараз шукають інформацію, коли та хто висадив цей каштан. Просять також ділитися фото з ним.

Гіркокаштан звичайний. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Чому боярський каштан може квітнути лише половиною крони

Фото каштана поширилося в мережі й під однією з публікацій арборист (фахівець з догляду за деревами Володимир Ветроградський висунув припущення про причини аномалії. Він зазначив, що боярський каштан має "родичів", адже фахівець знає три каштани з такою особливістю (один з них, саме з Боярки).

Причина "половинного цвітіння" — не щеплення, як може здаватись, а фізіологічний збій в рослині, який створює умови її почергового квітування, пояснив арборист. Він додав, що таке відбувається з тими деревами, які ростуть лише букетом. Тобто точка росту розташована близько землі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що каштан Іващенка у Києві, що мав статус ботанічної пам’ятки природи, був повністю знищений під час негоди 26 квітня 2026 року. Внаслідок потужного буревію дерево розкололося навпіл і впало на проїжджу частину, зачепивши лінії електропередач та автомобілі.