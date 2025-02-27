Входила до десятки найвпливовіших іноземок в Україні: куди зникла ексміністерка фінансів Наталія Яресько
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Ексміністерка обіймає високі посади в неурядових організаціях
Наталія Яресько — українська громадська діячка і підприємиця, яка була міністеркою фінансів, як і Олександр Данилюк. За економічний розвиток України вона отримувала ордени княгині Ольги III та II ступенів. Згодом політикиня зникла з усіх радарів.
Головним досягненням політикині стала угода про реструктуризацію боргу України перед партнерами. Якою була діяльність Яресько, і чим вона займається зараз — знає "Телеграф".
Що відомо про Наталію Яресько
Яресько народилась у США в родині українців. Вивчала державну політику в Гарвардському інституті. У 90-х Наталія повернулась в Україну та очолила економічний відділ Посольства США в Україні. Через кілька років Яресько вирішила зайнятися інвестиційною діяльністю.
Через 10 років співпраці Наталія разом з партнерами заснувала приватний фонд Emerging Europe Growth Fund та компанію Horizon Capital. Упродовж 8 років Horizon Capital інвестувала в українські компанії 255 мільйонів доларів, які зібрала у приватних західних інвесторів. Окрім цього, компанія отримала 117 мільйонів доларів від американського уряду.
Яресько брала участь у Помаранчевій революції. Також працювала Членом Спостережних рад Міжнародного інституту менеджменту "МІМ-Київ" та Печерської міжнародної школи. Входила до Консультативної ради іноземних інвесторів за президентства Віктора Ющенка. Наталія була однією з 10 найвпливовіших іноземок в Україні за рейтингом журналу "Фокус".
У 2014 році Порошенко надав Яресько українське громадянство. Водночас вона стала міністром фінансів України. На цій посаді Наталія займалась приватизацією державних підприємств.
Яресько уклала угоду про реструктуризацію боргу України, завдяки якій зменшувався борговий тиск на вітчизняну економіку. У 2016 році Яресько разом з іншими членами уряду Яценюка відправили у відставку. Політикиня отримала від п'ятого президента України Петра Порошенка орден княгині Ольги II ступеня "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм".
Після цього Наталія очолила наглядову раду Аспен Інституту у Києві — організації лідерства представників різних сфер. Також вона працювала співробітником Євразійського центру Атлантичної ради.
У 2017-2022 роках Яресько була виконавчим директором Ради з фінансового управління і контролю у Пуерто-Рико.
Де зараз Наталія Яресько
Зараз Яресько працює головою правління Аспен Інституту у Києві і членом Комісії з питань економічної реконструкції Центру стратегічних та міжнародних досліджень. У 2023 році вона стала стратегічною радницею з питань фінансів та інвестицій компанії Ukraine Invest на громадських засадах.
На своїй сторінці у фейсбуці Наталія поширює згадки про важливі історичні події України, привітання з релігійними і державними святами, показує діяльність Аспен Інституту. Також Яресько періодично дає інтерв'ю різним медіа, зокрема про інвестиції в Україну під час війни. Вона висловлювалась про реструктуризацію боргу, підвищення податків та використання заморожених активів країни-окупантки на користь України.
У 2024 році Яресько отримала престижну європейську премію GLOBSEC за реструктуризацію держборгу України. Це відбувалося у період, коли Росія почала збройну агресію на Донбасі.
Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник відомий український політик Володимир Литвин. Він був народним депутатом протягом кількох скликань.