Входила до десятки найвпливовіших іноземок в Україні: куди зникла ексміністерка фінансів Наталія Яресько

Ексміністерка обіймає високі посади в неурядових організаціях

Наталія Яресько — українська громадська діячка і підприємиця, яка була міністеркою фінансів, як і Олександр Данилюк. За економічний розвиток України вона отримувала ордени княгині Ольги III та II ступенів. Згодом політикиня зникла з усіх радарів.

Головним досягненням політикині стала угода про реструктуризацію боргу України перед партнерами. Якою була діяльність Яресько, і чим вона займається зараз — знає "Телеграф".

Що відомо про Наталію Яресько

Яресько народилась у США в родині українців. Вивчала державну політику в Гарвардському інституті. У 90-х Наталія повернулась в Україну та очолила економічний відділ Посольства США в Україні. Через кілька років Яресько вирішила зайнятися інвестиційною діяльністю.

Через 10 років співпраці Наталія разом з партнерами заснувала приватний фонд Emerging Europe Growth Fund та компанію Horizon Capital. Упродовж 8 років Horizon Capital інвестувала в українські компанії 255 мільйонів доларів, які зібрала у приватних західних інвесторів. Окрім цього, компанія отримала 117 мільйонів доларів від американського уряду.

Наталія Яресько працювала в інвестиційних компаніях, фото з мережі

Яресько брала участь у Помаранчевій революції. Також працювала Членом Спостережних рад Міжнародного інституту менеджменту "МІМ-Київ" та Печерської міжнародної школи. Входила до Консультативної ради іноземних інвесторів за президентства Віктора Ющенка. Наталія була однією з 10 найвпливовіших іноземок в Україні за рейтингом журналу "Фокус".

Наталія Яресько входила до десятки найвпливовіших жінок "Фокусу", фото з мережі

У 2014 році Порошенко надав Яресько українське громадянство. Водночас вона стала міністром фінансів України. На цій посаді Наталія займалась приватизацією державних підприємств.

Наталія Яресько була міністеркою фінансів України, фото з мережі

Яресько уклала угоду про реструктуризацію боргу України, завдяки якій зменшувався борговий тиск на вітчизняну економіку. У 2016 році Яресько разом з іншими членами уряду Яценюка відправили у відставку. Політикиня отримала від п'ятого президента України Петра Порошенка орден княгині Ольги II ступеня "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм".

Наталія Яресько отримувала орден княгині Ольги II ступеня, фото з мережі

Після цього Наталія очолила наглядову раду Аспен Інституту у Києві — організації лідерства представників різних сфер. Також вона працювала співробітником Євразійського центру Атлантичної ради.

У 2017-2022 роках Яресько була виконавчим директором Ради з фінансового управління і контролю у Пуерто-Рико.

Де зараз Наталія Яресько

Зараз Яресько працює головою правління Аспен Інституту у Києві і членом Комісії з питань економічної реконструкції Центру стратегічних та міжнародних досліджень. У 2023 році вона стала стратегічною радницею з питань фінансів та інвестицій компанії Ukraine Invest на громадських засадах.

На своїй сторінці у фейсбуці Наталія поширює згадки про важливі історичні події України, привітання з релігійними і державними святами, показує діяльність Аспен Інституту. Також Яресько періодично дає інтерв'ю різним медіа, зокрема про інвестиції в Україну під час війни. Вона висловлювалась про реструктуризацію боргу, підвищення податків та використання заморожених активів країни-окупантки на користь України.

Яресько періодично дає інтерв'ю медіа, фото з її фейсбук-сторінки

У 2024 році Яресько отримала престижну європейську премію GLOBSEC за реструктуризацію держборгу України. Це відбувалося у період, коли Росія почала збройну агресію на Донбасі.

Яресько отримала престижну нагороду, фото з її фейсбук-сторінки

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