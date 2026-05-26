В Україні є "таємний" водоспад, про який мало хто знає: де він і чим особливий (відео)
Дістатись до місцевої пам’ятки непросто
На заході України є маловідомий, але дуже мальовничий водоспад. Він захований між лісами далеко від туристичних маршрутів.
Про це пише сайт Funtime. Мова про водоспад під назвою Зарічанський Верхній, який розташований в Івано-Франківській області на струмку Ясиновець, який є правою притокою Пруту. Захований серед пагорбів та лісів Заріччя, він зачаровує своєю дикістю та віддаленістю від людських маршрутів.
Висота водоспаду становить всього 2,5 метри. Однак, як зазначається у статті, його краса полягає не у величині, а у природній гармонії.
"Потік води зривається зі скельного виступу, сформованого пісковиками, і кількома каскадами стікає вниз, розбиваючись об кам’яні брили", — пишуть журналісти.
Довідка: назва водоспаду походить від села Заріччя, яке простягається на берегах струмків та річок, що перетинають місцевість.
Дістатись водоспаду непросто через те, що шлях до нього пролягає через польову дорогу, а спуск до нього крутий і необлаштований.
Як дістатися:
Від центральної вулиці Незалежності до локації близько 3 км. Найзручніше добиратися автомобілем трасою Яблонів – Делятин, а далі – польовою дорогою. Туристам варто мати зручне взуття, адже спуск до самого водоспаду крутий і потребує обережності.
