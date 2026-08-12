Киевлян готовят к переселению зимой: кого это касается и в каких домах будет тяжелее всего

Скоро временное жилье начнут предлагать нуждающимся

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Киев активно готовится к сложной зиме из-за возможных длительных отключений света и отопления. На случай блэкаутов в КГГА уже формируют списки людей для временного переселения.

Об этом в комментарии ЕП сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда. Речь идет прежде всего об одиноких пожилых людях, людях с инвалидностью и семьях с детьми с инвалидностью.

Чиновница объяснила, что такое решение было принято исходя из опыта прошлых лет, когда выяснилось, что многие из малобильных не проживают по месту регистрации.

"Очень много внутренне перемещенных лиц зарегистрированы в одном районе, а проживают в другом. То есть мы не видим всех маломобильных групп населения, которые потенциально могут нуждаться в помощи", — добавила Хонда.

Сбор информации о наиболее уязвимых группах граждан прямо сейчас идет во всех районах столицы. Власти хотят узнать, есть ли у людей альтернативное жилье на случай форс-мажоров, и сколько киевлян будут рассчитывать на государственную помощь. Параллельно с этим город формирует списки мест для временного размещения людей на случай перебоев с теплом. Когда они будут заполнены, то их начнут предлагать нуждающимся.

В каких домах будет тяжелее всего без отопления

Ранее в интервью "Телеграфу" эксперт по ЖКХ, тарифообразованию, субсидированию, градостроительству Кристина Ненно рассказала, что в Киеве 16-этажные дома серии БПС, как на "Колибрисе" (круг Леся Курбаса и Гната Юры) или на углу Николая Руденко (бывшая Кольцова) и Зодчих в Киеве, и однотипные с ними теряют тепло быстрее всего.

16-этажка серии БПС на ножках замерзнет первой

Уже после них будут замерзать обычные девятиэтажные "панельки", а только потом пятиэтажные "хрущевки".

Время промерзания разных типов домов

Детальнее читайте в материале: "36 часов до катастрофы: ТОП-5 домов, в которых украинцы рискуют замерзнуть первыми".

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт назвал главную угрозу отопительному сезону в Киеве.