Енергетики отримали чітке попередження: розслаблятися через "теплу зиму" не можна

Не можна виключати різких погодних сюрпризів

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Довгострокові сезонні прогнози погоди хоч і вказують на можливу теплу зиму в Україні цього року, але не можна виключати можливість циклонів, снігопадів та сильних морозів. Під час підготовки української енергосистеми це особливо важливо.

"Телеграф" за допомогою штучного інтелекту проаналізував відкриті дані кліматичних служб, щоб розібратися, до якої погоди варто готуватися цієї зими. Важливо врахувати, що можливі прогнози на декілька місяців наперед лише описують статистичну тенденцію, а чи не дають конкретну погоду у певні дні.

Європейська кліматична служба Copernicus Climate Change Service (C3S) повідомляє, що навіть якщо прогноз говорить про теплу зиму, немає гарантії, що холодів цього сезону однозначно не буде. Тобто, за всю зиму так чи інакше можуть пройти снігопади, прийти циклони або похолодання, через ряд факторів температура може опуститися на пару днів.

Згідно з даними німецької метеорологічної служби DWD, при складанні сезонних прогнозів у розрахунок беруть не тільки дані про погоду біля поверхні Землі, а й верхніх шарів атмосфери, океану і навіть морського льоду. Тому передбачити за декілька місяців точні морози чи тепло взимку практично неможливо.

Прогноз погоди. Інфографіка: "Телеграф"

Чому це важливо для української енергетики

Температура за вікном цієї зими вкрай важлива для української енергетики, яка страждає від постійних російських обстрілів. Річ у тому, що при різкому похолоданні та морозах люди різко почнуть використовувати обігрівачі та інші електроприлади, що позначиться на споживанні електроенергії.

Тому навіть попередньо гарний прогноз про теплу зиму не дає підстав знижувати готовність енергосистеми. Навіть кілька досить холодних днів можуть вплинути.

Прогноз на зиму 2026. Інфографіка: "Телеграф"

Тобто навіть якщо 80 днів зими будуть теплими і не загрожують роботі енергетики, а 10 днів за весь сезон будуть сильні морози, це все одно може стати серйозним випробуванням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в парламенті не чекають критичних блекаутів майбутньої зими, незважаючи на песимістичні прогнози. Тим не менш, короткострокові відключення у зв’язку з обстрілами можливі.