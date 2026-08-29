Одна тривога на весь Київ: чому столицю досі не можуть розділити на окремі райони

Чому тривога лунає і на правому, і на лівому березі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У Києві повітряна тривога досі оголошується для всього міста, навіть якщо потенційна загроза може стосуватися лише його частини. На тлі рекордної кількості сигналів це питання знову стало особливо актуальним.

Чому столицю не можуть розділити на окремі зони оповіщення, як це зробили в Ізраїлі та як місто збирається працювати, якщо багатогодинні тривоги стануть новою реальністю — розповідає "Телеграф".

Чому тривога лунає по всьому Києву

Київ — велике місто, яке фактично розділене Дніпром на правобережну та лівобережну частини. Водночас система оповіщення працює централізовано: якщо оголошують повітряну тривогу в столиці, сигнал отримує все місто.

Через це навіть потенційна загроза для одного-двох районів означає зупинку або обмеження роботи для мешканців усіх районів.

Ідея перейти на локалізовані тривоги вже неодноразово обговорювалася. Зокрема, на сайті Київради реєстрували петицію із закликом змінити систему оповіщення.

Петиція із закликом змінити систему оповіщення у Києві. Фото: "Телеграф"

Автор петиції наголошував, що чинна система змушує реагувати на сигнал усіх мешканців столиці, навіть якщо реальна загроза стосується лише частини міста.

"Чинна централізована система оповіщення вмикає сирени на територію всього міста одночасно навіть тоді, коли реальна загроза стосується одного-двох районів", — йдеться в тексті петиції.

На думку автора, це створює у киян постійний фоновий стрес та може впливати на реакцію людей на сигнали небезпеки.

Втім, петиція не набрала необхідної кількості голосів, тож рішення про зміну системи на її основі не ухвалили.

Що кажуть у КМВА про ізраїльську систему

Окремо питання локалізованого оповіщення прокоментував начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

В інтерв'ю Укрінформу він заявив, що впроваджувати ізраїльську модель оповіщення по районах у Києві наразі не планують.

"На сьогодні, за моєю інформацією, військові не вважають цей формат технічно доцільним", — пояснив начальник Київської ОВА.

За словами Ткаченка, проблема пов'язана зі щільністю міської забудови та специфікою сучасних повітряних атак.

"Через щільність міської забудови й специфіку загроз — зокрема "Шахедів", які вже фактично діють як реактивні снаряди, — немає змоги оперативно й точно розрізняти загрозу по районах".

Тому локальне оповіщення наразі не розглядається. Водночас начальник КМВА закликав киян не ігнорувати повітряні тривоги та щоразу прямувати до укриттів.

Як Київ працюватиме під час тривалих тривог

Поки систему оповіщення не змінюють, столиця шукає способи адаптувати роботу міста до тривалих повітряних тривог.

Речниця КМВА Катерина Поп в ефірі Громадського радіо розповіла, що під час довгих тривог можуть посилити роботу наземного громадського транспорту. Це особливо актуально у випадках, коли з міркувань безпеки зупиняють рух поїздів на наземних ділянках метро.

КМВА також опрацьовує питання роботи освітніх та медичних закладів. За словами Катерини Поп, у деяких навчальних закладах уже розглядають можливість розподілу школярів та дошкільнят на кілька змін. Це має дозволити продовжувати освітній процес навіть у разі необхідності переходити до укриттів.

Щодо приватного бізнесу та торговельних центрів, рішення про продовження або призупинення роботи під час тривоги ухвалюють власники.

Також речниця КМВА додала, що масштабні зміни в організації роботи столиці під час тривалих тривог потребуватимуть окремих рішень Ради оборони Києва.

У Києві зафіксували антирекорд за кількістю тривог

Питання організації життя столиці під час тривог стало особливо актуальним після рекордних показників останніх днів.

27 серпня у Києві оголосили 13 повітряних тривог — найбільше за одну добу від початку повномасштабної війни.

Попередній максимум становив 12 сигналів за добу. Його зафіксували 1 березня 2022 року, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії.

Останні дні показали, наскільки зросла кількість тривог у столиці:

26 серпня — 2 повітряні тривоги, загалом близько 1 години 20 хвилин.

27 серпня — 13 тривог, сумарна тривалість — близько 14 годин 30 хвилин.

28 серпня — 12 тривог, загалом близько 10 годин 40 хвилин.

Кількість тривог у Києві. Інфографіка: ШІ "Телегараф"

Раніше "Телеграф" розповідав, про приліт у склад боєприпасів та десятки загиблих під Києвом.