Приліт у склад боєприпасів, десятки загиблих: всі деталі трагедії під Києвом (фото)

Що відомо про атаку Росії на Київщину

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У селі Мила Бучанського району Київської області внаслідок російської атаки на територію місцевого підприємства сталася масштабна пожежа та детонація. Наразі відомо про 37 загиблих і 42 постраждалих.

Рятувальна операція триває, тому кількість жертв може зрости. Про це повідомив Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Що сталося у Милі

Як повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, після російської атаки на територію підприємства у селі Мила виникла пожежа, яка супроводжувалася детонацією.

Наслідки атаки. Фото: libkos/instagram

За даними Офісу генпрокурора, близько 20:10 28 серпня зафіксували падіння або влучання безпілотника. Його тип наразі встановлюють.

Наразі кількість загиблих зросла до 37 людей.

Наслідки атаки. Фото: libkos/instagram

Серед загиблих — голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших прибув на місце події після удару.

На локації працюють рятувальники, поліцейські, медики та інші екстрені служби. Вони розбирають конструкції, гасять пожежу та обстежують прилеглу територію.

За даними Київської ОВА, травми різного ступеня тяжкості отримали 42 людини, серед них четверо дітей. Семеро постраждалих госпіталізували.

Із небезпечної зони евакуювали 381 людину, зокрема 59 дітей.

Наслідки атаки. Фото: libkos/instagram

У Дмитрівці розгорнули оперативний штаб, де місцеві мешканці можуть отримати необхідну допомогу. Там також доступні гаряче харчування та психологічна підтримка.

Попередньо відомо про пошкодження близько 50 житлових будинків. Остаточний масштаб руйнувань ще встановлюють.

Наслідки атаки. Фото: libkos/instagram

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заслухав доповіді міністра внутрішніх справ та керівника ДСНС щодо ліквідації наслідків атаки.

У Кабміні повідомили, що після удару виникла пожежа з подальшою детонацією. Корецький заявив, що правоохоронці мають дати швидку оцінку діям відповідальних осіб.

Наслідки атаки. Фото: libkos/instagram

"На жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком. На п’ятому році повномасштабного вторгнення робити одні й ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися", — заявив Корецький.

Зеленський прокоментував трагедію у селі Мила Бучанського району Київської області: "Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин – це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути – складів Сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб".

За фактом можливого службового недбальства правоохоронці вже розпочали досудове розслідування. Слідство має встановити, зокрема, законність розміщення та зберігання вибухонебезпечних предметів і матеріалів на території підприємства.

Що зараз із трасою Київ — Чоп

Наразі рух трасою Київ — Чоп повністю відновлено. Про це повідомила Патрульна поліція України.

Траса Київ — Чоп. Фото: "Телеграф"

Наслідки атаки. Фото: libkos/instagram

Через пожежу та детонацію рух трасою М-06 Київ — Чоп на ділянці поблизу села Мила раніше повністю перекривали. Йшлося про відрізок із 15-го до 32-го кілометра.

Спочатку патрульні організували тимчасовий рух однією смугою в обох напрямках.

Завтра, 30 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки.

На знак скорботи та пам’яті на Київщині будуть приспущені Державні Прапори України. Проведення розважальних закладів буде обмежено.

30 серпня - День жалоби

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки російських ударів по Києву 29 серпня. Є пошкоджені будинки.