Київ — знову під прицілом росіян. Є прильоти, пошкоджені будинки (фото і відео)

На щастя, обійшлося без постраждалих

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Зранку у суботу, 29 серпня, Росія атакувала Київ безпілотниками. Є постраждалі у Святошинському районі, та пошкодження будівлі у Голосіївському районі.

Як повідомили у КМВА, у Святошинському районі пошкоджено приватні житлові будинки. У Голосіївському районі фіксується пошкодження нежитлового приміщення.

Пошкодено житлові будинки. Фото: ДСНС

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Ворог б'є по цивільних об'єктах. Фото: ДСНС

Під удар потрапило житло людей. Фото: ДСНС

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Голосіївському районі, внаслідок падіння дрона виникла пожежа на покрівлі двоповерхової складської будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків безпілотника сталося займання у квартирі на дев'ятому поверсі житлового будинку. Постраждалих немає, вогонь загасили.

У ДСНС додали, що окрім пожежі в одній з квартир на 9-му поверсі житлової дев’ятиповерхівки сталося руйнування перекриття між помешканням та покрівлею. Вогонь охопив 50 квадратних метрів площі.

Рятувальники у пошкодженій 9-поверхівці. Фото: ДСНС

Сталося часткове руйнування конструкцій. Фото: ДСНС

Станом на момент публікації новини (10:20 29.08.2026) загроза реактивних безпілотників для Києва триває. Повітряна тривога оголошена у Києві та частині області.

Повітряна тривога в Україні 10:20 29.08.2026. Карта: alerts.in.ua

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у селі Мила Бучанського району Київської області після російського удару ввечері 28 серпня, на території підприємства виникла масштабна пожежа з вторинною детонацією. Постраждало шестеро людей, також є загиблі, перекрито ділянку траси "Київ — Чоп" (Житомирська траса).