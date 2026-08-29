Київ — знову під прицілом росіян. Є прильоти, пошкоджені будинки (фото і відео)
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На щастя, обійшлося без постраждалих
Зранку у суботу, 29 серпня, Росія атакувала Київ безпілотниками. Є постраждалі у Святошинському районі, та пошкодження будівлі у Голосіївському районі.
Як повідомили у КМВА, у Святошинському районі пошкоджено приватні житлові будинки. У Голосіївському районі фіксується пошкодження нежитлового приміщення.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Голосіївському районі, внаслідок падіння дрона виникла пожежа на покрівлі двоповерхової складської будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих.
У Святошинському районі внаслідок падіння уламків безпілотника сталося займання у квартирі на дев'ятому поверсі житлового будинку. Постраждалих немає, вогонь загасили.
У ДСНС додали, що окрім пожежі в одній з квартир на 9-му поверсі житлової дев’ятиповерхівки сталося руйнування перекриття між помешканням та покрівлею. Вогонь охопив 50 квадратних метрів площі.
Станом на момент публікації новини (10:20 29.08.2026) загроза реактивних безпілотників для Києва триває. Повітряна тривога оголошена у Києві та частині області.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у селі Мила Бучанського району Київської області після російського удару ввечері 28 серпня, на території підприємства виникла масштабна пожежа з вторинною детонацією. Постраждало шестеро людей, також є загиблі, перекрито ділянку траси "Київ — Чоп" (Житомирська траса).