Друга доба атак на Київщину: як виглядає Вишневе після удару російських БпЛА (репортаж Яна Доброносова)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ворог продовжив знищувати склади та логістичні об’єкти
Росія другу добу поспіль атакує Київщину ударними безпілотниками. У Вишневому внаслідок ворожого удару виникли пожежі у складських будівлях та загорілися автомобілі.
Як повідомили в ДСНС під час ліквідації наслідків атаки на одній із локацій російський безпілотник здійснив повторне влучання, коли там уже працювали рятувальники. Наслідки ворожої атаки у Вишневому в репортажі фотокореспондент "Телеграфу" Яна Доброносова.
Як повідомили у Київській ОВА, внаслідок ранкової атаки російських військ загинула людина у Бучанському районі.
Ще один чоловік дістав множинні осколкові поранення. Його госпіталізували до місцевої лікарні.
У Фастівському районі також постраждала жінка. За даними обласної військової адміністрації, вона отримала порізи руки та наразі отримує необхідну медичну допомогу.
"Це терор проти мирних людей. Під ударом ворожих БпЛА— цивільні об’єкти: приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, автомобілі, підприємства", — йдеться в повідомленні.
За даними Київської ОВА, наразі в області пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки, 16 транспортних засобів.
Пошкодження зафіксовані у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.
На місцях працюють усі необхідні служби. Фіксуємо наслідки та допомагаємо людям.
Раніше "Телеграф" розповідав, що 27 серпня атакувала Київ балістичними ракетами.