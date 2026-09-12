Повітряна тривога застала в "АТБ": чи може касир покинути покупців у черзі, аби піти в укриття

Кожен робітник ухвалює це рішення самостійно

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В "АТБ" касири не зобов'язані лишати каси та йти в укриття під час повітряної тривоги. Проте мають таке право, навіть якщо у черзі багато людей.

"Там все суто за бажанням. Співробітник може або йти або не йти", — розповів "Телеграфу" співробітник "АТБ".

Зазвичай, на вхідних дверях супермаркетів "АТБ" розміщено табличку з інформацією, де розміщене найближче укриття. На відміну від деяких інших мереж "АТБ" автоматично не припиняють роботу під час повітряної тривоги.

Що в "АТБ" роблять з тими, хто відмовляється виходити під час тривоги

Співробітники деяких "АТБ" просять покупців залишити магазин під час повітряної тривоги, щоб його могли закрити. Проте інколи людина боїться вийти на вулицю, бо летять ракети чи дрони і їй здається безпечнішим перебувати у приміщенні. Рішення щодо того, чи лишати таку людину у приміщенні, ухвалюють співробітники магазину у кожній конкретній ситуації.

Чи працюють "АТБ" під час тривоги

Станом на вересень 2026 року більшість магазинів мережі "АТБ" продовжують працювати під час повітряної тривоги. Графіки роботи коригуються залежно від регіону, рівня загрози та поточної ситуації з обстрілами. У так званих тилових областях торгівля не припиняється під час тривоги. Головне правило для покупців — стежити за оголошеннями персоналу та переходити в укриття за потреби.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка звичка покупців "АТБ" затримує всю чергу. Пришвидшити процес може кожен.