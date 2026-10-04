Тривожні цифри: кількість цивільних жертв в Україні різко зросла, порівняння (інфографіка)

Після різкого спаду ситуація знову почала погіршуватися

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За перші вісім місяців 2026 року кількість загиблих та поранених цивільних в Україні вже перевищила підсумкові втрати за весь 2025 рік. Найгіршим за кількістю жертв став серпень.

Про це свідчать дані моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Зазначається, що з січня по серпень 2026 року загинули щонайменше 2 222 мирні жителі, ще 13 058 отримали поранення. Загалом підтверджено 15 280 цивільних жертв.

Це на 55% більше, ніж за той же період 2025 року, і більш ніж удвічі перевищує втрати за перші вісім місяців 2024 року.

У серпні ООН задокументувала загибель 372 та поранення 2349 цивільних. Цей місяць став другим гіршим за кількістю жертв 2026 року після липня.

Майже половина всіх жертв у серпні припала на удари далекобійною зброєю – ракет та безпілотників: 194 особи загинули, 1077 отримали поранення. Більшість таких атак зафіксували у містах далеко від лінії фронту.

Безпосередньо біля фронту головною загрозою для мирного населення залишаються дрони малого радіусу дії. У серпні від їхніх ударів загинула 91 людина, ще 727 отримали поранення.

Рівень загибелі та поранень цивільних у 2026 році є найвищим з перших місяців повномасштабного вторгнення.

Загиблі цивільні за роками

Пік втрат серед цивільного населення припав на 2022 рік: з початку повномасштабного вторгнення 21 093 особи загинули або зазнали поранень. У 2023 році показник знизився – до 6805 осіб.

2024-го динаміка майже не змінилася: за перші вісім місяців ООН нарахувала 6 888 вбитих і поранених, що на 1,2% більше даних за аналогічний період 2023 року. Проте вже 2025 року кількість постраждалих зросла до 9 859 осіб – відразу на 43% більше за попередній рівень.

2026 року це зростання прискорилося. За перші вісім місяців загинули або поранено 15 280 цивільних: це на 55% перевищує показник того ж періоду 2025 року і більш ніж удвічі – цифри 2024-го.

Число загиблих теж стабільно йшло вгору: з 1 392 осіб у 2024 році до 1 694 у 2025-му (+21,7%) та 2 222 у 2026-му (+31,2%).

Скільки цивільних жертв з 2022 року

Додамо, що у 2026 році в Україні, за попередніми підрахунками, проживає близько 29 мільйонів осіб, із можливою похибкою приблизно в один мільйон.

Про це "Телеграфу" раніше говорив заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Скільки українців залишилося, а скільки повернеться після війни – відповіді демографа" .

Згідно з цією цифрою та даними, які оголосили в ООН, Росія вбила близько 0,057% населення України — це лише підтверджені загиблі мирні жителі. Для більшої наочності: це приблизно 1 цивільний на кожні 1768 жителів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова Донбасу розповів, скільки цивільних залишається в області.