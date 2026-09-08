"Це ризики для життя": у Києві вимагають від влади змінити правила у дитячих садках

Ситуація ставить дорослих перед складним вибором у момент, коли рахунок може йти на хвилини

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У Києві батьки пропонують змінити правила прийому дітей у дитячих садках під час повітряної тривоги. Згідно з чинним порядком, якщо сигнал тривоги застає сім’ю дорогою до саду, то дитину не можна передати вихователю навіть після того, як з ним дісталися до укриття закладу.

На сайті Київської міської ради було опубліковано петицію, автор якої закликає змінити правила. Він зазначає, що ця система створює додаткові ризики для життя громадян.

"Інші інструкції, що забороняють прийом дітей до закладів дошкільної освіти під час оголошеної повітряної тривоги, на практиці створюють додаткові ризики для життя громадян і порушують права учасників освітнього процесу", — пише автор ініціативи.

У петиції вказуються три основні проблеми чинних правил у дитячих садках:

Загроза життю та здоров’ю. Якщо тривога застає сім’ю в дорозі, відмова у прийомі дитини безпосередньо в укритті закладу змушує батьків із малолітніми дітьми перебувати на вулиці або шукати сторонні укриття. Це прямо наражає їх на небезпеку під час атак замість негайного переміщення до облаштованого укриття ДНЗ.

Якщо тривога застає сім’ю в дорозі, відмова у прийомі дитини безпосередньо в укритті закладу змушує батьків із малолітніми дітьми перебувати на вулиці або шукати сторонні укриття. Це прямо наражає їх на небезпеку під час атак замість негайного переміщення до облаштованого укриття ДНЗ. Економічні та соціальні наслідки. Тривалі та часті ранкові тривоги у Києві унеможливлюють своєчасне прибуття батьків на робочі місця, завдають систематичного запізнення, втрати доходу або роботи, що завдає шкоди економіці міста.

Тривалі та часті ранкові тривоги у Києві унеможливлюють своєчасне прибуття батьків на робочі місця, завдають систематичного запізнення, втрати доходу або роботи, що завдає шкоди економіці міста. Логічна та безпека доцільність. Згідно з Постановою КМУ № 1331, укриття навчальних закладів призначені для захисту учасників навчального процесу. Передача дитини "з рук в руки" персоналу всередині укриття повністю відповідає вимогам безпеки: дитина потрапляє від батьків до вихователя у найбезпечнішій точці закладу, де нагляд, догляд та освітній процес уже продовжуються.

Три проблеми у дитячих садках. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Автор також називає три вимоги до Київської міської державної адміністрації:

Переглянути діючі регламенти та розробити порядок, що дозволяє передачу дитини черговому вихователю безпосередньо в укритті ДНЗ під час повітряної тривоги.

Затвердити чіткий алгоритм ідентифікації та обліку дітей під час прийому в укритті.

Направити відповідні роз’яснення керівникам комунальних ДОЗ м. Києва для усунення формальних перешкод у реалізації права дітей на захист та освіту.

Текст петиції на сайті Київської міськради. Скріншот: "Телеграф"

Збір підписів триватиме ще 58 днів. Для того щоб петиція потрапила на розгляд міської влади, необхідно зібрати 6 000 голосів. На час виходу публікації зібрано 38.

Збір підписів. Скріншот: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що кияни звернулися до КМДА із гучною вимогою щодо нічних повітряних тривог.