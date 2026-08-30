Штрафуватимуть за все? Що вміють спецавтівки "Фантоми" та чому їх повернення розсварило українців

В майбутньому кількість таких автомобілів на дорогах України планується збільшити

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Вже з понеділка, 31 серпня, в Києві та Київській області на дороги повернуться "Фантоми". Це спеціальні автомобілі, які оснащені системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму та призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, це покликано зменшити кількість постраждалих і загиблих на дорогах.

Начальник патрульної поліції зазначив, що спочатку ці автомобілі працюватимуть у столичному регіоні. А з часом, їхня кількість буде збільшуватись.

"Від завтра три "фантомні патрулі" працюватимуть у Києві та Київській області, а пізніше — в інших областях. Також їх кількість збільшиться в майбутньому", — написав Білошицький.

Він пояснив, що це спеціальні автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних. Вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму та призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

"Головна мета "фантомів" — зменшення кількості потерпілих і загиблих на дорогах України", — наголосив Білошицький.

Варто додати, що в неавтоматичному режимі фіксація порушень ПДР здійснюватиметься спецавтомобілем за допомогою двох відеокамер, якими він оснащений. Вони здатні фіксувати порушення, що відбуваються попереду та позаду службового авто. У випадку фіксації найбільш показних правопорушень (наприклад, створення аварійної ситуації) патрульні, які перебуватимуть у "фантомі", можуть зупинити порушника відповідно до вимог ст. 35 ЗУ "Про Національну поліцію" та виписати постанову про адміністративне правопорушення.

Як відреагували в мережі?

Думки користувачів мережі розділились, Дехто вважає, що це зараз не найперша проблема у воюючій країні, а дехто вважає, що завдяки цим автомобілям, можна навести лад на дорогах.

"Тільки швидкість?(( Чи будуть вони карати за їзду по смугах громадського транспорту? виїзд на перехрестя? рух на червоний?";

"Дуже дякуємо. А з мотоциклами що?";

"Фантоми потрібні. Бо смертність через швидкість і хаос на дорогах надзвичайно висока. При цьому Жоден водій, який дотримуватиметься ПДР, ніколи так і не буде оштрафований. Тому адекватним водіям ці Фантоми не страшні";

Коментарі користувачів

"Кобра повертається((";

"Це буде просто заробіток на людях 😡 ситуації це не змінить, Відоме ДТП про яке говорила вся країна, спричинив злочинець взагалі без водійських прав який мав сидіти за гратами, але його випустили, бо все в країні продажне";

Коментарі користувачів

"Тільки три фантоми на всю Україну, цікаво скільки ще повинно загинути людей, щоб навести порядок на дорогах України. Там де є фотофіксація стоять знаки попередження, щоб усі їхали дотримуючись правил, після фотофіксації усі починають гнати, наздоганяти час, втрачений біля камери. Фантоми ви теж будете позначати і напевно у додатку Гугл мап буде видно де їздять ці автомобілі";

"Сподіваюсь тепер нарешті буде порядок із тими знахабнілими мотоциклістами, які демонтували глушники і ганяють по вулицях Києва як навіжені і вдень, і вночі… Покладіть цьому вже нарешті край!";

"А пішоходів коли будуть притягати до відповідальності ? Батьків за дітей на дорогах?";

"Електровелосипед, і їм подібні тз, коли будуть легалізовані і почнуть відповідати ПДР?";

Коментарі користувачів

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